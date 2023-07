“IsraeliJazz” una mostra fotografica inserita nelle manifestazioni di “Jazz à Juan cet été”

Sono molti gli eventi collaterali alla manifestazione “Jazz à Juan cet été”, tra questi la mostra fotografica proposta da Raphael Perez aprirà i battenti il 10 luglio 2023.

Uno dei festival musicali più famosi d'Europa, proporrà, per sei settimane, le fotografie del progetto IsraeliJazz che ha quale scopo presentare la scuola jazz israeliana che ha assunto un'importanza crescente sulla scena mondiale dall'inizio degli anni 2000.

Il progetto aiuta a conoscere la crescita di Israele sulla scena jazz mondiale affrontando un argomento che non è mai stato documentato.

Il progetto combina un libro, mostre fotografiche, conferenze e una piattaforma digitale.

Il libro IsraeliJazz è scritto in collaborazione con 2 specialisti del mondo del jazz e in particolare del jazz israeliano: l'americano Lee Caplan, professore di musicologia, autore di una tesi sull'educazione al jazz in Israele nel 2017 e Yair Dagan, autore israeliano che ha scritto " Le jazz en Israël, les 50 premières années 1930-1980" pubblicato da Steimatzky in ebraico nel 2015.

Avishai Cohen,© Raphael Perez

Il libro IsraeliJazz comprende le foto e le biografie di 80 musicisti e una prima parte che racconta gli inizi del jazz in Israele e come è arrivato alla sua posizione odierna, con l'istituzione del sistema educativo e di promozione.



Una serie di mostre, la prima delle quali si è svolta a Tel Aviv nell'ottobre 2022, poi a Parigi nell'aprile/maggio 2023, che ha presentato 25 e 40 fotografie.



Una piattaforma digitale che consente di presentare il contenuto del libro e di aggiornare le informazioni stampate mediante l'uso di codici QR.

Eli Degibri,© Raphael Perez



IsraeliJazz è stato inserito nel programma del festival Jazz à Juan, che ogni anno propone un'esibizione a margine del programma concertistico e che da diversi anni è partner del Red Sea Jazz Festival, il principale festival jazz in Israele.



Raphael Perez è un fotografo francese che si è distinto nell'alta tecnologia. Si è specializzato per 10 anni in foto di mostre e ritratti d'artista.

La Mostra fotografica può essere visitata all’Ufficio del turismo di Juan les Pins, Chemin des Sables 60 fino al 23 agosto 2023.