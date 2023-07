“Dante”, questa sera debutta il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Prima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: questa sera, venerdì 14 luglio 2023 , alle ore 22 saranno dei “fuochi norvegesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di North Star Fireworks a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Dante”.



North Star Fireworks

Fondata nel 2015, con l'obiettivo di offrire spettacoli piro musicali di alto livello, North Star Fireworks AS si distingue per la padronanza dell'arte pirotecnica e dimostra grande tecnicità. Dalla progettazione dei fuochi d'artificio alla sincronizzazione, l'intensità del materiale pirotecnico, in perfetta sintonia con la colonna sonora, assicura variegate coreografie pirotecniche con effetti inediti.

Se oggi North Star Fireworks è invitata a molti eventi di alto profilo in Norvegia, come concerti e regate di velivoli oltre a capodanno, a livello internazionale l'azienda ha acquisito, in pochi anni, solo prestigiosi riconoscimenti, ma ha anche vinto importanti premi: Pyronale (2017), Hannover (2018) e Ignis Bruenensis (2019).



Tema: Dante

Drammatica performance piro musicale in tre atti L'opera classica di Dante, La Divina Commedia, è un'interpretazione del viaggio di Dante nell'aldilà alla ricerca della salvezza.

I titoli musicali e gli effetti pirotecnici sono accuratamente selezionati per offrire al pubblico una parte specifica della storia. La narrazione è un aspetto essenziale del design e l'obiettivo è fornire una dimensione emotiva immergendo il pubblico prima nella tristezza e nella malinconia e poi nella gioia e nella salvezza del Paradiso.



Playlist

Run Boy Run – Woodkid Yoann Lemoine Island Records

Mein Herz brennt – Rammstein Rammstein Universal Music Group

Toxicity – System of a Down System of a Down Columbia Records

Gateways – Dimmu Borgir Dimmu Borgir Nuclear Blast

Hurt – Johnny Cash Trent Reznor Universal Music Group

You Want It Darker – Leonard Cohen Leonard Cohen Columbia Records

Human – Rag’n’Bone Man Rag’n’Bone Man Columbia Records

Angel – Jimi Hendrix Jimi Hendrix Reprise Records

Juliet & Romeo – Martin Solveig Martin Solveig Virgin EMI Records

I Believe in a Thing Called Love – The Darkness Atlantic Records