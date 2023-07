Il 3° Raduno Internazionale delle Fiat 500 di Monte-Carlo è stato un enorme successo (FOTO)

Il 3º Monaco International Meeting di Fiat 500 (3MIM) si è concluso in modo straordinario domenica scorsa, lasciando nel ricordo un'atmosfera di festa e di passione in tutto il Principato.

In questa giornata indimenticabile, gli amanti della Fiat 500 si sono riuniti per celebrare l'auto che ha segnato generazioni e conquistato il cuore di tanti appassionati. L'energia contagiosa del 3MIM ha riunito culture, nazionalità e ambienti diversi, dimostrando così che la passione per le auto può unire le persone in un grande spirito di convivialità.

L'evento ha offerto una moltitudine di attività, tra cui mostre di iconici modelli Fiat 500, spettacoli dal vivo, giochi, conferenze e molte altre animazioni.

La presenza di collezionisti, appassionati di auto classiche e semplici curiosi ha creato una fusione di stili e storie che ha reso il 3MIM un evento davvero unico. Inoltre, il 3MIM ha dimostrato una forte inclinazione per la cultura e la storia, con una conferenza tenuta da Roberto Giolito, CEO di FCA Heritage, che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti.

Il Meeting si è concluso con la tradizionale cerimonia di premiazione, e sono stati assegnati premi a coloro che si sono distinti in diverse categorie:

• Premio di "eleganza" conferito a Domenico Tagana, premio consegnato da Christophe Robino, Ministro degli Affari Sociali e della Salute del Principato di Monaco.

• Premio del modello più antico, conferito a Francesco Musumeci con la sua 500 A "Topolino" del 1947, premio consegnato da Jade Aureglia, Vicepresidente del Consiglio Nazionale del Principato di Monaco.

• Premio del "più giovane proprietario e conducente" assegnato a Laurie Lovine, premio consegnato da Giulio Alaimo Ambasciatore d'Italia del Principato di Monaco.

• Premio per la "macchina più lontana" assegnato a Ferdinando Salvaterra, premio consegnato da Gery Mestre, Presidente della Commissione per le auto da collezione dell'Automobile Club di Monaco.

• Premio del Quiz assegnato a Franco Guzzetta, premio consegnato da Massimo Peleson, Presidente del Club Fiat 500 Conte-Carlo.

"Siamo lieti del grande successo ottenuto dal 3º Monaco International Meeting di Fiat 500 - dice il direttore del 3MIM, Massimo Peleson -. Questo evento non è stato solo un omaggio alla macchina tanto amata, ma anche una celebrazione dell'unità, dell'arte e della passione condivisa. Un grande ringraziamento a tutti i partecipanti, agli sponsor, ma soprattutto a tutti i fantastici volontari la cui abnegazione e il cui cuore hanno reso possibile questa giornata straordinaria."