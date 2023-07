Angela Petrulli rappresenterà Monaco al 39° World Federation of Master Tailors

La rappresentante monegasca ad una passata edizione del World Federation of Master Tailors (Foto AMC Haute Couture)

Angela Petrulli, proprietaria della AMC Haute Couture, rappresenta il Principato di Monaco al 39° World Federation of Master Tailors, che quest'anno si svolgerà in Italia, a Biella, dal 29 luglio al 4 agosto 2023.

Angela, madre di due figli, è una donna impegnata nel Principato di Monaco, essendo membro del comitato direttivo delle Donne Imprenditori di Monaco (AFCEM) e proprietaria, dal 2005, di due showroom.

Grande appassionata del suo lavoro, lo esercita da quando aveva 6 anni.

The World Federation of Master Tailors è un congresso mondiale che si tiene ogni due anni in un paese diverso.