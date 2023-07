Monaco, obbligatoria l'installazione di rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni

Il Governo del Principe, per aumentare la sicurezza degli occupanti di abitazioni collegate alla rete di distribuzione del gas combustibile, rende obbligatoria l'installazione di rilevatori di monossido di carbonio (CO) nelle abitazioni a partire da domani, 22 luglio 2023.

L'apparecchio di rilevamento deve essere in grado di emettere un allarme acustico locale per impedire agli occupanti un aumento anomalo del livello di CO. Questo allarme può essere completato dalla trasmissione simultanea delle informazioni su uno o più dispositivi collegati (smartphone, tablet, ecc.).

Questa misura è intesa a consentire la diagnosi precoce del gas tossico inodore e incolore che può causare gravi intossicazioni.

Per essere perfettamente efficace, l'installazione del rilevatore di monossido di carbonio deve rispettare diverse condizioni: essere collocato nella stessa stanza della fonte del gas, ad una distanza di 1-3 metri rispetto all'apparecchio a combustibile. Può essere fissato alla parete o al soffitto.

Per un fissaggio al soffitto, il rivelatore deve essere lontano da qualsiasi ostacolo, mentre per quello a parete deve essere posizionato a un'altezza superiore a quella delle porte e finestre. La posizione deve essere situata ad una distanza di almeno 15 cm dal soffitto.

In generale, è necessario rispettare le raccomandazioni del fabbricante per l'installazione e l'uso e, in caso di dubbio, si raccomanda il ricorso ai servizi di un professionista.

Si ricorda che semplici gesti contribuiscono a ridurre i rischi, come l'aerazione quotidiana delle abitazioni, e la corretta manutenzione annuale delle caldaie, dei riscaldamenti e delle apparecchiature collegate alla rete di distribuzione del gas combustibile.

Per maggiori informazioni sulle precauzioni da prendere e sulle modalità di soccorso in caso di intossicazione, consultare la scheda «Intossicazioni da monossido di carbonio (CO)» sul sito MonServicePublic al link https:/monservicepublic.v.mc/theprevens/securite-et-et-et/