Giorgia Silvestri (Conte Orologi): "L'orologio da spiaggia oggi può costare più di 40 mila euro"

Con la stagione estiva, l'amore per gli orologi di lusso non va in vacanza anzi, sempre più persone prendono d'assalto le spiagge di tutto il mondo con al polso pezzi da collezione. Da orologi più accessibili come il celebre Rolex Submariner, fino ai prestigiosi Rolex Daytona dal costo di oltre 40.000 Euro, e perfino gli esclusivi Patek Aquanaut che possono superare abbondantemente gli 80.000 Euro, il fenomeno è in continua ascesa.

Giorgia Silvestri, giovane imprenditrice e co-proprietaria, insieme al marito Roberto Fresta, della boutique romana Conte Orologi, ha individuato e analizzato questa nuova tendenza che sta catturando l'attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

"In passato, l'orologio da polso era spesso visto come un accessorio più adatto per contesti formali e d'affari" ha dichiarato Giorgia Silvestri. "Ma oggi, sempre più persone apprezzano la bellezza, l'eleganza e la maestria tecnica degli orologi di lusso anche durante le vacanze in spiaggia. Non importa quanto caldo faccia, l'orologio resta un oggetto amato, desiderato e soprattutto indossato”.

Il mercato degli orologi di lusso è in costante crescita, e la passione per queste opere d'arte da polso si sta espandendo oltre i tradizionali contesti. Il successo di marchi iconici come Rolex e Patek Philippe è in parte attribuibile al loro patrimonio storico, ma anche al loro ruolo di status symbol per chi desidera distinguersi e sottolineare il proprio stile personale.

Giorgia Silvestri, grazie al suo background nell'ambito orologiero e alla sua presenza come influencer sui social media (IG @giorgiasilvestrii), è una tra le figure di riferimento più seguite e ammirate del settore. "Le persone cercano ispirazione da influencer come Giorgia”, ha affermato un portavoce del settore. "Le sue recensioni e le immagini con orologi di lusso al polso hanno un impatto significativo sull'opinione dei consumatori”.

Inoltre, la coppia Silvestri e Fresta è ben consapevole che il fascino degli orologi di lusso non è dettato solo da motivi estetici, ma anche da aspetti legati all'investimento e al collezionismo. Gli orologi di prestigio, infatti, spesso acquistano valore nel tempo, diventando autentiche opere d'arte e passando di generazione in generazione come pezzi di storia.

"Il fascino di possedere un orologio di lusso va oltre l’apparenza", ha sottolineato Giorgia Silvestri. "Le persone lo considerano un investimento di valore che crescerà nel tempo, diventando non solo un ricordo duraturo, ma è un vero e proprio patrimonio”.

Nonostante il caldo estivo, la passione per gli orologi di lusso sembra quindi inarrestabile. Questi orologi rappresentano molto più di un semplice accessorio: sono una dichiarazione di stile, una manifestazione di successo e una testimonianza del gusto raffinato del proprietario. Che si tratti di trascorrere il tempo in ufficio, al mare o in montagna, l'orologio da polso continua a essere un compagno insostituibile per molti.

La boutique Conte Orologi di Giorgia Silvestri e Roberto Fresta è diventata una tappa obbligatoria per gli amanti dell’alta orologeria. La selezione accurata dei marchi più prestigiosi e la competenza del team li rendono una vera e propria mecca per gli appassionati.

L'amore per gli orologi di lusso è una passione senza confini, che si diffonde oggi sempre più anche sulle spiagge di tutto il mondo. E mentre il caldo dell'estate diventa sempre più intenso, la popolarità degli orologi di lusso rimane costante, grazie alla maestria artigianale, alla bellezza e al valore che questi gioielli tecnologici portano con sé.

La tendenza è chiara: gli orologi di lusso non conoscono stagione e continuano ad essere la scelta preferita da coloro che desiderano distinguersi con stile e raffinatezza, anche in spiaggia.

