“Rewrite the stars”, questa sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Terza serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: questa sera, sabato 29 luglio luglio , alle ore 22 saranno dei “fuochi austriaci” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Feuerwerke Jost a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: "Rewrite the stars”.



Feuerwerke Jost

Dal 1994, Feuerwerke Jost si è distinta nella progettazione e realizzazione di eventi pirotecnici internazionali che ne hanno esaltato la reputazione. Il team di pirotecnici, specializzati negli eventi più singolari, unisce fantasia e tradizione. Feuerwerke Jost è diventata nel tempo uno dei principali fornitori austriaci di eventi pirotecnici. Oltre alle numerose rappresentazioni in Austria, la compagnia si esibisce in Germania, Belgio, Spagna, Italia, Monaco, Malta, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania e Russia. Incoronati da numerosi premi internazionali, i pirotecnici di Feuerwerke Jost partecipano ogni anno a grandi eventi pirotecnici e prendono parte a eventi sportivi, manifestazioni e grandi concerti.





Tema: Rewrite the stars

In un mondo che vive tra tolleranza e odio, i fuochi d'artificio che sono esplosioni di colori e gioia ci fanno capire che possiamo cambiare e determinare il nostro destino.

I fuochi d'artificio sono come esplosioni di emozioni, positive e negative: la gioia e le emozioni positive sono più forti. I fuochi d'artificio dovrebbero quindi ispirarci a risolvere problemi e trovare accordi invece di frustrazione. La musica scelta riflette tutto questo.



Playlist

Gravity – Steven Price

No Time To Die – Billie Eilish

A Monster Calls – Fernando Velazquez

Rewrite The Stars – The Greatest Showman

Final Ascent – Hans Zimmer

Square Escape – Hans Zimmer