Monaco, a settembre apre il nuovo centro di aggregazione Espace Lamartine: sindaco e consiglieri in visita al cantiere

Il Sindaco Georges Marsan e il Consiglio Comunale hanno visitato il cantiere dell'Espace Lamartine che aprirà le sue porte a settembre.

L'Espace Lamartine è il futuro luogo di attività per i monegaschi, i residenti e gli studenti del Principato , a partire dai 16 anni, ma sarà anche utilizzato come sala conferenze in affitto per eventi privati.