Mentone, tolleranza zero contro la maleducazione: il Comune moltiplica i controlli

Il Comune di Mentone ha deciso di adottare la linea dura contro la maleducazione stradale.

È una linea sulla quale d'altra parte si batte da sempre il sindaco, Yves Juhel, che ora passa dalle parole ai fatti con il moltiplicarsi dei controlli stradali, rafforzati già da diversi mesi in tutte le zone della città.

Dall'inizio del 2023 la polizia municipale ha emesso più di 1.000 multe, delle quali 423 per eccesso di velocità e 114 per infrazioni al codice della strada.

Le maggiori infrazioni stradali sono state:

▪ 29 per traffico contromano

▪ 4 per traffico veicolare sul marciapiede

▪ 1 per traffico veicolare in area pedonale

▪ 51 per mancato rispetto del semaforo rosso da parte del conducente

▪ 5 per mancata precedenza a destra

▪ 6 per superamento della linea continua

▪ 208 per uso del telefono durante la guida

▪ 29 per mancato allacciamento delle cinture di sicurezza

▪ 62 a motociclisti che non indossavano i regolari guanti

Ma l'inciviltà quotidiana non si limita alle infrazioni stradali. Escrementi non raccolti, discariche abusive, lancio di mozziconi e spazzatura, inquinamento acustico, sono tutti reati per i quali il Comune ha deciso che non si può più soprassedere.

Ed anche in questo caso proseguono le operazioni con il pugno di ferro condotte dalla Brigata Ambiente, da sempre il più vicino possibile alla popolazione in ogni quartiere della città. Una multa di 135 euro è ciò che rischiano i trasgressori.