L'artista italiana Noemi Bolzi al Salone d'Arte Internazionale Contemporanea del lusso e dello stile di Monaco

Dopo aver esposto a Parigi, Barcellona, Milano ed altre città protagoniste della scena artistica internazionale, l'eclettica Noemi Bolzi è stata selezionata dalla galleria QueenArtStudio di Padova per partecipare dal 25 al 27 agosto 2023 per la prima volta all'ART3F nel Principato di Monaco, esclusivo Salone d'Arte Internazionale Contemporanea del lusso e dello stile.

Ceramista, arredatrice e grafica, l'artista italiana che vive ed opera a Parma, ha elaborato nel tempo un linguaggio che coniuga la pittura - che è la forma espressiva che predilige - con elementi extrapittorici quali la ceramica raku, la sabbia e l'oro. Per l'occasione presenterà il suo vibrante dipinto a tecnica mista su legno dal titolo “Fiori e coriandoli sul palcoscenico” oltre a prestigiose collane realizzate in pelle e ceramica raku che rappresentano pezzi unici dalla matericità e cromie particolarissime, notate ed apprezzate anche dal critico d'arte Vittorio Sgarbi.

Le opere di Noemi Bolzi si potranno dunque ammirare nello stand i04 del QueenArtStudio, all'interno dell'Espace Fontvieille, uno spazio espositivo personalizzato: un'istituzione creata e progettata su iniziativa del Principe Ranieri III di Monaco, del quale si celebra quest'anno il centenario dalla nascita. L'inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 25 agosto alle ore 18.30.

Poliedrica artista conosciuta a livello internazionale, è diplomata all'Istituto d'Arte "Paolo Toschi" di Parma. Sviluppa la sua creatività attraverso l’arte pittorica e la grafica, cimenta la sua magistrale attitudine all’arte dedicandosi alla ceramica raku. La Bolzi si aggiudica riconoscimenti importanti nell’occasione di mostre in Italia e all’estero. Crea dipinti luminosi, dalle colorazioni solari, espressione di una visibile "tattilità", realizzati in acrilico con sottofondo materico, freschi e leggeri nei contenuti che trasmettono.

L'eclettismo delle tecniche e la contaminazione tra i diversi stili accostati tra loro concorrono a rendere le sue opere "materia viva", sempre soggetta a dinamiche letture. I suoi gioielli hanno sfilato in numerose passerelle fashion, con il brand (da lei creato) “NoemiB - magia del fuoco” mentre i suoi dipinti si trovano in collezioni private in tutta Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Florida e New York.