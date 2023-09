Covid, attenzione alla variante Eris: in aumento i casi nel Principato di Monaco

Con l'inizio dell'anno scolastico, il Ministero degli Affari Sociali e della Salute di Monaco ricorda che Il virus del Covid-19 circola ancora.

Tuttavia, ad oggi, la situazione non richiede l'imposizione di misure vincolanti per quanto riguarda i sintomi minori causati dall'ultimo ceppo del virus in circolazione e l'assenza di incidenza sul Centro Ospedaliero Princesse Grace.