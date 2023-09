Nizza, la Pietonne è circondata da “belle strade”: presto toccherà a lei

Sembra un paradosso, ma è proprio così: la Rue Pietonne di Nizza, quei 2 chilometri di strada totalmente pedonale (monopattini, motociclette, biciclette a parte…) che conduce verso Place Massena è circondata dal “nuovo che avanza e si abbellisce”, ma resta immobile…o quasi!

Attorno alla pietonne è tutto un rifiorire dell’arredo urbano: Rue de la Liberté (la prima parallela a nord) è ormai un viale con larghi marciapiedi e pista ciclabile, il Jardin de l'Arménie (di fronte al Méridien) sta per consegnarsi alla città totalmente rinnovato, con un nuovo arredo ed un centinaio di nuovi alberi, Rue Paradis (quella che collega la pietonne con Avenue de Suede) è ricca di bei negozi e totalmente recuperata.

Manca solo la Pietonne, ma non è un affare semplice.

Il suo stato meriterebbe un intervento radicale: si passeggia su un pavimento scivoloso, con lastre rotte ed altre messe male, la via è caotica e in piena estate si sente la mancanza del verde.

Il municipio sta predisponendo un progetto che verrà presentato entro la fine dell’anno, dovrebbe proporre più soluzioni che saranno sottoposte ai residenti ed ai tanti commercianti interessati.

Poi i lavori, che saranno lunghi, non semplici, provocheranno disagi ai commerci, prima di consegnare Rue Masséna e il primo tratto di Rue de France vestite a nuovo.

Si parla dell’inizio lavori nel 2025, ma alcuni vanno più in là e ipotizzano un avvio prima delle elezioni del 2026, lasciando la parte più invasiva dell’intervento al “dopo comunali”.

In ogni caso anche la Pietonne sarà sottoposta (quarant’anni dopo gli ultimi interventi di riqualificazione) ad un restyling: lo merita e soprattutto è necessario.