Presentate allo Smart and Sustanaible Marina di Monaco le colonnine di ricarica elettriche più veloci del Mediterraneo

In concomitanza con il Monaco Yacht Show, che prenderà il via domani (mercoledì 27 settembre), nel Principato si è svolto lo "Smart and Sustanaible Marina".

L'avvenimento dello Yacht Club Monaco ha visto la partecipazione di una cinquantina di società che hanno potato alla luce altrettanti innovativi progetti nell'ambito della marina sostenibile e suddivisi in tre categorie: Start-up, Marina e Architettura.

Nell'ambito delle start up davvero interessante quella di Aqua Superpower, che ha presentato le sue potenti stazioni di ricarica per barche elettriche. Si tratta di colonnine in grado di ricaricare le batterie in soli 30 minuti.

L'azienda britannica è già presente in vari porti della Costa Azzurra con due colonnine a Monaco e a Cannes, poi Saint-Tropez e Marsiglia. Ma anche in Italia, con una postazione nel porto di Ventimiglia.

Visivamente le colonnine di ricarica di Aqua Superpower sembrano pompe di benzina, con il braccio su entrambi i lati del terminale che deve essere collegato direttamente alla barca sotto forma di presa.