Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

La Cerisaie

Fino al 29 settembre - Dalle ore 16 alle 20,30

Antibea



Fino al 1° ottobre 2023 - 2 e Salon des loisirs créatifs - Espace Fort Carré – Ore 10 – 18



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Fino al 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Domenica 1° ottobre 2023 - 1er défi rose Antibois - Route du bord de mer Antibes- Dalle 14 alle 17



Domenica 1°ottobre - Improvisation théâtrale - Théâtre Antibéa - Ore 20,30



Da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre 2023 - 13 e Faites de la Peinture - Salle du 08 mai – Dalle 10 alle 19



Exposition Octobon – Fino all’8 ottobre 2023 - Square Albert 1 er



Exposition Fotofolies 2023 - Fino al 20 ottobre 2023 - Lieux multiples



François Ravard jette l'encre - Fino al 31 ottobre 2023 - Musée Peynet et du dessin humoristique



Les Casemates de la Création - Olivia Barisano

Fino al 14 Novembre

Exposition "En face du temps"

Entrée Libre

Casemates Bd d'Aguillon, en face de l'espace d'exposition les Arcades.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 3 ottobre alle 10



Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: il 2 ottobre 2023 ore 10



BEAULIEU

MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

Mostra di Piero Ribezzo

Fino al 28 settembre 2023

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco

6-8 avenue du Général De Gaulle



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

SPECTACLE, SIESTE MUSICALE "MUSICA D'AQUI"

Venerdì 29 settembre 2023 ore 15,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



CONFÉRENCE, CLIMAT : L'ENJEU DU SIÈCLE POUR LA CÔTE D'AZUR ?

Conférence-débat

Venerdì 29 settembre 2023 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE, AZUR TALENTS

Venerdì 29 settembre 2023 ore 19

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



ÉVÉNEMENT SPORTIF

RÉGATES ROYALES 2023

45e édition

Fino a sabato 30 settembre 2023

Yacht Club de Cannes - Régates royales



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CONCERT, ERIC MARIA COUTURIER ET ELSA CASSAR

Récital violoncelle-piano

Sabato 30 settembre 2023 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, LE DINER DE CONS

Sabato 30 settembre 2023 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT, OPÉRA FRANÇAIS

Concert lyrique

Sabato 30 settembre 2023 ore 18

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



SPECTACLE, ANNE ROUMANOFF

L'Expérience de la vie

Domenica 1° ottobre 2023 ore 18

Théâtre Palais Stéphanie - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



TFWA WORLD EXHIBITION & CONFERENCE 2023

Da domenica 1° ottobre a giovedì 5 ottobre 2023

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, LECTURE D'HISTOIRES

Mercoledì 4 ottobre 2023 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



CONFÉRENCE, PICASSO, LA PÉRIODE BLEUE

Mercoledì 4 ottobre 2023 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EZE

EXPOSITION THIERRY BEAUVILAIN OUVRARD

Fino al 30 settembre 2023

Èze



MENTON

A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Ciné-Concert

Venerdì 29 Settembre 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



ŒDIPE IS YOUR LOVE (Teatro/commedia)

Sabato 30 Settembre 2023 ore 20

Casino Barriere Menton

2 Avenue Félix Faure



Les Colloques de Menton

30 settembre: Lo stato della società, ospite Patrice Zehr

Sabato 30 settembre

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



MONACO

Attività - "Serata giochi di ruolo"

Venerdì 29 settembre 2023, dalle 19 alle 21

Bibliothèque Princesse Caroline

1, boulevard Albert Ier



OPMC - "Recital di pianoforte"

Venerdì 29 settembre 2023 alle 20,

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital di pianoforte" di Alexandra Dovgan. In programma: Bach, Beethoven, Chopin.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Mostra - "Passione per le Pietre"

Fino a venerdì 29 settembre 2023, dalle 12 alle 18

Marie-Andréa Zammit, consulente d'arte a Parigi-Ginevra-Monte-Carlo, presenta Passione di pietre. Pietre preziose e pietre in generale con molti artisti, pittori e scultori e un ospite d'onore: il pittore svizzero Michel Bernard, unico detentore al mondo di LAP, uno dei materiali più sorprendenti dell'Art Déco, nata ad Antony nel 1923.

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace



Attiivtà - "Laboratorio Acchiappa-sogni"

Fino al 29 settembre 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16

Creazione di acchiappa-sogni con giungo e piante grasse artificiali.

Giardino Esotico del Principato di Monaco

62, boulevard du Jardin Exotique



Attività - "Laboratori di composizioni"

Fino al 29 settembre 2023, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16

Apprendimento di varie tecniche per creare una composizione di piante grasse e per capire come prendersi buona cura della flora.

Giardino Esotico del Principato di Monaco

62, boulevard du Jardin Exotique



OPMC - "Concerto sinfonico"

Domenica 1 ottobre 2023 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico". Direttore: Nathalie Stutzmann, baritono: Matthias Goerne. Programma: Prokofiev, Mahler, Tchaikovsky.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Salone - "Monaco Business"

Martedì 3 ottobre 2023,

Sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Sovrano, l'11ª edizione del Monaco Business Show si svolgerà al Sea Club del Méridien Beach Plaza. Questa fiera B2B di un giorno dedicata alla comunità imprenditoriale monegasca è diventata un evento imperdibile, con un'area espositiva e dibattiti-conferenze. Attesissimo dagli imprenditori monegaschi e della Costa Azzurra che desiderano incontrarsi e analizzare le attuali sfide economiche e tecnologiche con esperti di fama, ogni anno accoglie gratuitamente più di 1000 visitatori.

Sea Club - Le Méridien Beach Plaza

20 Av. Princesse Grace



Mostra - "Santo Sospir - Mauro Restiffe / Jean Cocteau"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta "Santo Sospir", una mostra dell'artista Mauro Restiffe, ispirata alla casa che Jean Cocteau abitò e decorò a Saint-Jean Cap-Ferrat tra il 1950 e il 1962. Negli spazi di Villa Sauber, questa conversazione silenziosa, orchestrata da Restiffe, assomiglia a un montaggio cinematografico, alternando riprese da lontano e da vicino, stampe monumentali e formati più intimi, e alimenta una visione incarnata della villa tatuata, in cui compare un autoritratto (senza volto) del suo autore.

Da martedì 13 giugno a domenica 15 ottobre 2023

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



MOUGINS

LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR – JOSEPH ROTH, TEATRO

Martedì 3 ottobre 2023 alle 20:30.

Scène 55

55 Chem. de Faissole



NIZZA

NICE CÔTE D’AZUR BY UTMB, COMPETIZIONE SPORTIVA

Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre 2023.

Métropole Nice Côte d'Azur



FACE À FACE OPÉRA, CONFERENZA

Giovedì 28 settembre 2023 alle 18.

Vi piace un'opera particolare e vorreste saperne di più?

Siete indecisi se andare a vedere un'opera e vorreste avere un'anticipazione dello spettacolo?

Il giorno prima della prima di ogni opera, incontrate i maestri e le maestre dello spettacolo presso l'Artistique.

Scoprirete la loro visione e interpretazione dell'opera che vi aspetta sul palcoscenico.

Gli incontri sono organizzati da ARON e presentati da André Peyrègne.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



LAKME´

Venerdì 29 settembre 2023 alle 20.

Domenica 1° ottobre 2023 alle 15.

Martedì 3 ottobre 2023 alle 20.

Venite a scoprire Lakmé, opera in tre atti. Libretto di Edmond Gondinet e Philippe Gille basato sul romanzo Rarahu, idylle polynésienne di Pierre Loti. Rappresentata per la prima volta il 14 aprile 1883 all'Opéra-Comique di Parigi.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



FESTIVAL CLOWN POWER

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre 2023.

11 spettacoli, 8 compagnie, 1 banda musicale, proiezioni cinematografiche

1 corso professionale di clownerie, laboratori di circo amatoriale, 1 area giochi in legno, 1 stand di libreria, 1 media web!

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



KEVIN RAZY – FALLAIT ÊTRE LÀ, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 30 settembre 2023 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



60 MINUTES DU PHILHARMONIQUE

Sabato 30 settembre 2023 alle 18.

LES CUIVRES DE L’OPN FONT LEUR CINÉMA sabato 30 settembre

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



SALON DU VÉHICULE D’OCCASION & DE DIRECTION

Da sabato 30 settembre a domenica 1° ottobre 2023 dalle 9 alle 19.

M.I.N d’Azur

61 route de Grenoble



LA PROMENADE D’ORLINSKI, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Opere d'arte in città :

Orso in piedi - incrocio Gambetta / Promenade des Anglais

Wild Kong - Quai des Etats-Unis

Kong Baril - Piazza Masséna

Cavallo - Basilica di Notre-Dame

Origine Kong - Piazza della Liberazione

T REX - Piazza Leclerc

Leone Ruggente - Piazza Garibaldi

Coccodrillo - Jardin de la Roseraie à Cimiez

Orso che cammina - Ile de Beauté

Kong - #ILOVENICE - quai Rauba Capéu

Divers lieux dans la Ville de Nice



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



PROM DU CŒUR – 8ÈME ÉDITION

Domenica 1° ottobre 2023 dalle 9 alle 17.

La Prom' du Cœur è un evento di beneficenza organizzato per l'8° anno consecutivo dall'Automobile Club di Nizza e Costa Azzurra in collaborazione con l'Associazione Enfants Cancers et Santé.

Port de Nice

Esplanade Lympia



PHILIPPE CAUBÈRE – “LES LETTRES DE MON MOULIN”, 3ÈME VOLET : LES ÉTOILES, SPETTACOLO

Domenica 1° ottobre 2023 alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



VIENS AVEC TON SMARTPHONE (SCOLAIRES), OPERA

Martedì 3 ottobre 2023 alle 14:30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CONFÉRENCE : REMBRANDT ET LA QUESTION ANIMALE

Martedì 3 ottobre 2023 alle 19.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



MAXIME GASTEUIL – RETOUR AUX SOURCES, SPETTACOLO

Martedì 3 ottobre 2023

Orari di rappresentazione alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



BÉRÉNICE, TEATRO

Mercoledì 4 ottobre 2023 alle 20.

Giovedì 5 ottobre 2023 alle 20.

Venerdì 6 ottobre 2023 alle 20.

Sabato 7 ottobre 2023 alle 15.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

EXPOSITION EN PLEIN AIR « TENSION ENTRE CIEL ET TERRE » DE NICOLAS LAVARENNE

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Dans le village



SAINT JEAN CAP FERRAT

SAINT-MARTIN-DU-VAR

LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



FESTIVAL MOSAIC, CONCERTO

Dal mercoledì 4 a domenica 8 ottobre 2023, tutti i mercoledì, giovedì e domeniche alle 19:30.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



SAINT LAURENT DU VAR

LES BOUCLES LAURENTINES 2023

Domenica 1° ottobre 2023.

Cap 3000

Avenue Eugène Donadeï



TRAIL NICE CÔTE D’AZUR UTMB

Domenica 1° ottobre 2023.

Quai Lindbergh



SOSPEL

Mercatino

Domenica 1° ottobre 2023

Place des Platanes



VENCE

EXPOSITION AGNÈS SANDAHL

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Château Saint-Martin & Spa

2490 Avenue des Templiers



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

ESPOSIZIONE “TUTTO SEMBRAVA COSÌ CALMO” DELL’ARTISTA JEANNE SUSPLUGAS

FINO AL 29 SETTEMBRE 2023

Chapelle Saint Elme, jardins et courtines de La Citadelle

Place Emmanuel Philibert