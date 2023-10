Taera Monte-Carlo : un'ode alla gastronomia tutta venezuelana nel Cuore del Patio dell'Hôtel de Paris

Per questa avventura culinaria, il TAERA Monte-Carlo mette al centro la forza delle donne*, incarnata dalla passione e dal genio creativo di Victoria Vallenilla. Nel dar vita a questo nuovo concept, la chef originaria della piccola isola venezuelana di Margarita mette insieme con sapienza il suo patrimonio culturale e le sue competenze culinarie e artistiche, rendendo omaggio alle tradizioni della sua terra e ai sapori della sua infanzia, che reinterpreta con eleganza.

Il menu del TAERA Monte-Carlo si caratterizza per una squisita selezione di piatti venezuelani, rivisti e modernizzati: si va dalle “Arepas", le focaccine di mais col ripieno salato, ai piatti di ceviches per rinfrescare la bocca, senza dimenticare l’imperdibile "Arroz con leche". Ogni piatto viene preparato con ingredienti accuratamente selezionati nel rispetto della tradizione culinaria e utilizzando il più possibile i prodotti a chilometro zero.

Un'atmosfera accogliente che mette l’artigianato del Venezuela al primo posto

Tutti gli elementi decorativi -alcuni dei quali addirittura realizzati artigianalmente- sono stati attentamente selezionati dalla chef Victoria Vallenilla per mettere in luce la ricchezza culturale del suo Paese. La nostra Victoria ha scelto di usare il legno intagliato, il rame e la pietra, elementi della terra che si combinano armoniosamente con il lino più delicato per creare un arredamento caldo e naturale. Il paravento in legno traforato e intarsiato dà ritmo allo spazio del locale; inoltre il grande murales, ad opera dell'artista sudamericana Viviana Grondona, aggiunge energia e unicità a questo posto, dal quale si esce rinfrancati.

Victoria Vallenilla, la Creatrice di Sapori

Vicina ai trent’anni, la venezuelana Victoria Vallenilla è cresciuta nei Caraibi. Già Executive Chef del celebre ristorante COYA Monte-Carlo, ora è anche responsabile del concept e del menù del TAERA.

Dopo essersi formata in ambito alberghiero a Nizza, è riuscita ad arrivare in finale al concorso televisivo di cucina Objectif Top Chef 2015. Successivamente è entrata a far parte dello staff del ristorante Vistamar dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo ed è stata formata dagli chef stellati Joël Garault e Benoit Witz. Inoltre, ha avuto occasione di perfezionarsi presso la Trattoria di Alain Ducasse. Attratta dal concept del COYA che ha incontrato a Dubai, ha fatto domanda presso il COYA Monte-Carlo nel 2018, assistendo ben presto lo chef Fabrizio Fossati, prima di assumere la direzione del ristorante nel 2021. La cosa per lei ha rappresentato anche uno spunto per ricollegarsi ai sapori della sua giovinezza. "Il cibo passa anche per i sentimenti, cucinare mi permette di essere più vicino del mio paese, che amo tanto. E un grande piacere di fare scoprire i piatti della mia infanzia".

Victoria Vallenilla crede nei suoi sogni, nel suo Paese e nella magia della cucina per raccontare storie.

E poiché il gruppo Monte-Carlo Société des Bains crede nei suoi talenti, è stata data carta bianca a questo astro nascente della gastronomia per creare questo concetto originale, nel rispetto della grande tradizione gastronomica di Monte-Carlo.