Altavilla Monferrato (AL) si conferma la capitale del cioccolato

Un’altra edizione da record, in cui il cioccolato l’ha fatta da padrone, tra gli stand dei cioccolatieri che sono stati letteralmente presi d’assalto. Ce n'era per tutti i gusti: al latte o fondente, aromatizzato o puro, da mangiare a morsi direttamente dalla barretta oppure da sorseggiare passeggiando lungo le vie del borgo, perdendosi tra gli artigiani che esponevano le loro creazioni o ammirando il panorama mozzafiato sulle colline del Monferrato patrimonio dell’UNESCO che si vede lungo tutto il percorso fieristico.

Ottimo riscontro anche per il laboratorio il “Ciocco-lab” allestito nell’area animazione in cui i più piccoli hanno messo letteralmente “le mani in pasta” sperimentando l'arte della pasticceria divertendosi e realizzando i loro dolcetti preferiti.

Decine di fotografi alla ricerca dello scatto perfetto per la terza edizione del concorso fotografico promosso in collaborazione con IgersAlessandria che quest’anno ha aggiunto un tema studiato appositamente per i più piccoli, i quali sono stati chiamati ad analizzare una filastrocca e, attraverso semplici esercizi di visualizzazione, riportarla in fotografia secondo la loro interpretazione del tema. Iniziativa che ha incuriosito decine di bambini di ogni età, spingendoli ad usare la loro fantasia e creatività.

Cioccolato in Monferrato è un appuntamento ormai consolidato, una tradizione che si ripete da vent’anni la terza domenica di ottobre, con l’obiettivo di valorizzare il cioccolato artigianale e l’arte della sua lavorazione. Massimo Arrobbio, sindaco di Altavilla: “Sono felicissimo che anche questa edizione sia perfettamente riuscita. Cioccolato nel Monferrato è una vera e propria celebrazione del cioccolato, un appuntamento fisso, ludico e gastronomico che vuole proporre la cultura del consumo consapevole e responsabile dei prodotti sani, buoni e genuini, così come la cultura della sua lavorazione.

Come sempre, i ringraziamenti vanno innanzitutto a tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo ed energie, lavorando senza sosta da mesi per manovrare questa straordinaria, quanto complicata, macchina dei preparativi di “Cioccolato nel Monferrato”. Ne è uscita, ancora una volta, una giornata stupenda, il paese era colmo di persone che provenivano da ogni parte della regione e non solo e questo è senza dubbio una vetrina considerevole per il “mio bel paese in cima alla collina”, ma anche per l’intero territorio circostante, essendo un’ottima occasione di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento particolare va dunque a tutte le persone che anno dopo anno scelgono di trascorrere una domenica in nostra compagnia; senza il loro affetto “Cioccolato nel Monferrato” non potrebbe essere tutto questo.

Vi aspettiamo il prossimo anno, con ancor più partecipazione, pronti ad immergervi ancora una volta nell’inebriante cioccolato artigianale, sempre la terza domenica di ottobre, perché la vera festa dell’autunno monferrino è solo ad Altavilla Monferrato”.