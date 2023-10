F1. Ad Austin un ottimo terzo posto per Leclerc nella Sprint. Il monegasco sarà in pole per la gara lunga

Il format del weekend con la gara sprint sembra piacere, e non poco, a Charles Leclerc. Ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti, il pilota monegasco della Ferrari nella giornata di venerdì festeggia la sua centesima gara con il Cavallino ottienendo una stupenda pole position per la gara "lunga" in programma alle 21 ora italiana, anche grazie alla regola assurda dei track limits che per una volta penalizza il campione del mondo Max Verstappen, che aveva messo la sua Red Bull davanti alla Ferrari per soli cinque millesimi, con il tempo cancellato pochi istanti dopo.

L'olandese ottiene la pole per la gara Sprint di soli 55 millesimi davanti a Leclerc, che insidia la Red Bull in partenza costringendo Verstappen a una difesa quasi estrema, concedendo a Hamilton la possibilità di superare alla seconda curva il monegasco e di fatto decidendo lì l'ordine del podio della gara sprint, con qualche patema nell'ultimo giro per il crollo prestazionale della gomma.

Dietro tanta bagarre tra le McLaren, la Mercedes di Russell, la Red Bull di Perez e la Ferrari di Sainz, unico pilota a disputare la sprint con gomma soft mentre tutti gli altri hanno scelto la gomma media. Lo spagnolo si è a lungo difeso bene prima su Norris e poi su Russell, ma senza possibilità di attaccare il podio, portando dati utili per la gara lunga. Che vedrà Leclerc partire davanti a tutti con Norris al suo fianco. Verstappen, che nella sprint ha avuto un passo gara devastante, partirà sesto; rendendo sicuramente tutto più vivace almeno nelle prime battute.