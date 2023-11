Enzo Trulli vince a Barcellona nell'Euroformula Open con la Dallara F320 Spiess di CryptoTower Racing Team

Enzo Trulli, figlio del grande Jarno, ha conquistato a Barcellona, nel week end scorso, la terzultima gara della Euroformula Open, portando al successo il CryptoTower Racing Team e i colori italiani. L'azienda Benza srl è stata tra gli sponsor d'eccezione.

L'azienda Benza, leader nella provincia di Imperia della distribuzione di prodotti per l'irrigazione, il giardinaggio, il bricolage, l'agricoltura e l'arredamento da esterno, le piscine ma anche materiali per la sicurezza sul lavoro, è entrata a far parte del team di sponsor di Enzo Trulli, figlio del grande Jarno. La Dallara F320 Spiess di CryptoTower Racing Team, guidata dal giovane pilota italiano, ha sfoggiato nella gara di Barcellona il logo di Benza sulle fiancate.

"Siamo orgogliosi di supportare Enzo Trulli in questa nuova avventura - ha dichiarato Pasquale Di Muccio, Presidente e Legale Rappresentante della Benza srl - Enzo è un pilota di grande talento e siamo convinti che abbia tutte le carte in regola per raggiungere grandi risultati”.

