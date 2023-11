Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Anche nel mese di novembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins .

Eventi

Dall’8 al 10 novembre 2023 - Sesta edizione dello Jammin'Juan - Palais des Congrès Juan-les-Pins

L'evento mira a fornire un palcoscenico per i talenti emergenti del jazz consentendo loro di esibirsi davanti a professionisti del Jazz (direttori artistici di festival o sede, agenti, case produttrici), così come i media. I concerti sono aperti anche al pubblico.

I visitatori hanno l'opportunità di scoprire 24 artisti e gruppi provenienti dalla Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Lussemburgo, Norvegia e Israele.



Carte Blanche Jeune Talents – Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique

Sabato 18 novembre 2023 – ore 17

In programma: Adan Saygun "Sonatine op.15", Claude Debussy "Deux Préludes Bruyères Général Lavigne excentric", Cemal Erkin "Duyuşlar - Impressions Küçuk çoban - Petit Berger Oyun - Jeu Zeybek - Danse populaire", Maurice Ravel "La Valse" et Robert Schumann "Kreisleriana Opus 16"



Sabato 25 novembre 2023 – Ore 17

In programma: Jean-Sebastien Bach "Sonate pour violon et piano n°4 en do mineur BWV

1017", Robert Schumann "Sonate pour violon et piano n°1 en la mineur, Opus 105", Gabriel Fauré "Quatre Mélodies « Le papillon et la fleur » Opus 1 n°1 - « Chanson du pêcheur »

Opus 4 n°1 - « Dans les ruines de l’abbaye » Opus 2 n°1- « Tristesse » Opus 6 n°2", Olivier

Messiaen "Thème et Variations", Pantcho Vladiguerov "Rhapsodie « Vardar »"



Antibes giorno per giorno

Fino al 5 novembre - Coul'heures d'Automne – Luoghi diversi

Questo evento unico nel territorio della Costa Azzurra ha come obiettivo la valorizzazione dell'arte urbana e il coinvolgimento degli abitanti in un insieme di processi creativi che permettono un'altra visione del nostro ambiente e della piazza dell'arte nello spazio pubblico



Dal 2 al 4 novembre – COUCOU - Théâtre le Tribunal ore 20,30

Fino al 12 novembre - Fête Foraine - Esplanade du Pré des Pêcheurs -Dalle 14 alle 22

Tante giostre e stand gourmet aspettano grandi e piccini per divertirsi con la famiglia. Ingresso libero



Dal 3 al 5 novembre - Du paillasson considéré du point de vue des hérissons - Théâtre Antibéa – ore 20,30



Sabato 4 e 18 novembre - Atelier Repair Café - Espace Croix Rouge – Dalle 14 alle 17

Venite gratuitamente per far riparare i vostri oggetti rotti o rotti con i volontari del Repair Café (piccoli elettrodomestici, oggetti elettronici, computer, biciclette)



Il 4 e 5 novembre - L'araignée qui pattapait - Théâtre Le Tribunal – Ore 15

Samedi 04 novembre - Fête des châtaignes du Safranier - Place du Safranier – Ore 17

In un'atmosfera amichevole, grandi e piccini potranno gustare castagne calde e vin brulè al suono delle canzoni provenzali. I più golosi potranno gustare anche la polenta (con il suo sugo ai funghi porcini e un bicchiere di vino; prezzo € 5)



Domenica 5 novembre - 15 e Marathon des Alpes Maritimes – Luoghi diversi – Dalle 8 alle 15



Dall’8 al 10 novembre - 6 e Jammin'Juan - Palais des Congrès Juan-les-Pins



Dal 09 all’11 novembre - Le Procès d'Arsène Lupin - Théâtre Le Tribunal – Ore 20,30



Du 10 au 12, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre - Après la Fin - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



L’11 e il 12 novembre - La famille Noëlloween - Théâtre le Tribunal – Ore 15



Domenica 12 novembre - Concert Vivaldi / O.Gjeilo - Cathédrale d'Antibes – Ore 15



Dal 16 al 18 novembre - En route vers l'Olympia - Théâtre le Tribunal – Ore 20,30



Sabato 18 novembre - Carte Blanche Jeunes Talents - Conservatoire de Musique

et d'Art Dramatique – Ore 17



Mercoledì 22 novembre - Journée d'informations "Emploi & Handicaps" - Espace Fort Carré – Ore 9,30



Dal 23 al 25 novembre - C'est pas gagné ! [...] du siècle - Théâtre le Tribunal – Ore 20,30



Giovedì 23 novembre - En live - Théâtre Antibéa – Ore 20,30



Sabato 25 novembre - Approche d'une technique théâtrale - Théâtre le Tribunal – Ore 15



Sabato 25 novembre - Carte Blanche Jeunes Talents - Conservatoire de Musique

et d'Art Dramatique – Ore 17



Dal 30 novembre al 2 dicembre - Les Imitatueurs - Théâtre le Tribunal – Ore 20,30





Mostre ed esposizioni

Les Casemates de la création - Olivia Barisano - Fino al 4 novembre - Bd d'Aguillon

Visite guidate

Les Casemates de la création – POLYMORPHIE – Fino al 30 dicembre 2023 - Bd d'Aguillon

Exposition "L'Art de l'Affiche et la musique face à la guerre" – Fino al 10 novembre - Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique

Exposition Christine Théry-Demore – Fino al 30 novembre - Casemate Comte

Exposition "Huldufólk: Island le peuple caché" – Fino al 30 dicembre - Médiathèque Albert Camus

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 9 e il 2 novembre alle 10 e il 9 e 20 novembre alle 14.30

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: il 7 novembre 2023 ore 14,30

Visita guidata al Street Art – il 3 novembre 2023 alle 14.

Visita guidata alla Route des Peintres : il 30 novembre 2023 ore 10