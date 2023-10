Monaco, poi Cap Ferrat: in scena la pièce teatrale-musicale "Dialogue de(ux) femmes "

Venerdì prossimo, 3 novembre alla Maison de France di Monaco e sabato 4 novembre alle 19.30 presso la Salle Chaplin de Cap Ferrat andrà in scena una pièce teatrale-musicale, dal titolo "Dialogue de(ux) femmes" con Jean-Marie Rainaud e la torinese Giovanna Alberto Maragliano Caranza.

In collaborazione con il già rettore Jean-Marie Rainaud, professore emerito di Diritto Costituzionale nonché Commandeur des Palmes Académiques, il più alto titolo onorifico insignito agli accademici francesi, le due donne hanno scritto delle pièces che sono state prodotte in Costa Azzurra e specificatamente a Cap Ferrat ed al CUM di Nizza.

Da “La Joconde Amoureuse”, “Et pas même un baiser, Dante et Béatrice”, a “Six personnages en quête d’amour”, tre opere prodotte sia in francese che in italiano, si approda a “Dialogue de(ux) femmes”, opera che mette in luce due donne: Marie Bashkitseff, artista ucraina di fine ‘800 e Marilyn Monroe, attrice americana del ‘ 900.L

Le due donne sono legate dallo stesso destino, al punto che i loro ruoli saranno scambiati durante la pièce. Testimoni di bellezza, di ribellione, di sofferenze, di eventi tragici quale la violenza carnale che le opprimerà per tutta la vita, esse incarnano gli stessi dolori di molte altre donne che, simbolicamente, sfileranno alla fine.

Un viaggio nell’universo femminile da non perdere.