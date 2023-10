Torino: Live Performance di Lawrence Malstaf allo Scalo Valdocco in prima nazionale

Lawrence Malstaf si trova al confine tra il visivo e il teatrale. Sviluppa installazioni e performance art con una forte attenzione al movimento, all’ordine e al caos. I suoi progetti coinvolgono la fisica e la tecnologia come punto di partenza o di ispirazione e come mezzo per attivare installazioni.

Per Post/Umano l’Ulteriorità Lawrence metterà in scena per la prima volta in Italia, a Torino (il 4 novembre 2023 presso lo Scalo Valdocco), una performance che ha girato il mondo: Shrink 01995.

La performance, che rappresenta la strana natura del mondo in cui viviamo oggi, è realizzata da diversi performer sospesi verticalmente all’interno di due grandi fogli di plastica trasparente. Un dispositivo aspira l’aria tra di loro, mentre i loro corpi si muovono lentamente da una posizione quasi embrionale a una che ricorda una crocifissione, per finire gradualmente congelandosi tra micro-pieghe. SHRINK 01995 è una metafora del nostro vivere contemporaneo, impacchettati/chiusi in posizione fetale quasi a voler trovare una dimensione uterina, uno spazio sicuro.

Siamo sempre connessi con il mondo esterno, ma in realtà non ne siamo davvero interessati. Ciò che accade nella - e alla - Terra intesa come madre dovrebbe farci risvegliare le coscienze da questo torpore che ci fa volgere lo sguardo solo al nostro piccolo centro. Resteremo embrioni o vogliamo evolvere nell’Ulteriorità?

Dopo aver girato numerose città in tutto il mondo, la live performance presso lo Scalo Valdocco di Torino rappresenta una prima nazionale, in esclusiva per DIFFUSISSIMA® by Artàporter e in promozione al 50% in meno per i lettori di TorinOggi, partner della manifestazione.

Qui trovi il pdf con il programma e la mappa di tutti gli eventi di DIFFUSISSIMA®

Programma e modalità di svolgimento dell’evento:

· Durata prevista: 3 ore

· ingresso alla live performance Shrink 01995

· consumazione (degustazione vini)

· djset live

Sabato 4 novembre 2023 ore 18:00 in Località Scalo Valdocco - Via Savigliano, 2 - 10144 Torino Link Eventbrite con 50% di sconto: www.eventbrite.it/e/740119877477/?discount=RIDOTTO50