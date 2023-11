Il Teatro Princesse Grace di Monaco ospita la commedia "Zoom sur... L.U.C.A.

Giovedì 23 novembre alle ore 20 al Teatro Princesse Grace di Monaco andrà in scena lo spettacolo ZOOM SUR… L.U.C.A, LAST UNIVERSAL COMMON ANCESTOR.

Hervé Guerrisi e Grégory Carnoli, nipoti di migranti italiani, ci imbarcano in un viaggio teatrale, interrogando le nostre identità e la nostra eredità. Nel corso delle loro ricerche, i due attori incrociano i racconti, le loro fonti, interrogano le loro famiglie. Ripercorrendo le migrazioni dgli antenati, risalgono in modo originale le profondità del tempo e cadono su una piccola cellula, vecchia di 3,8 miliardi di anni, all'origine di tutte le forme di vita che popolano la nostra Terra. Il suo nome è L.U.C.A - Last Universal Common Ancestor.

Divertente e intelligente allo stesso tempo, L.U.C.A è uno spettacolo per tutte le età, a partire dai 14 anni.