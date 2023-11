Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Èze (Foto)

Danilo Radaelli ci regala oggi un’escursione in bicicletta al villaggio di Èze. Quelle che ci propone sono suggestive immagini, neanche poi troppo autunnali, di una delle località più belle e suggestive della Costa Azzurra.

Qualche informazione su Èze con l’aiuto del web.



Il villaggio arroccato di Èze, situato tra Nizza e Mentone, è un incantevole borgo, un labirinto di passaggi fioriti e strade medievali fiancheggiate da studi di artisti, gallerie d’arte, ristoranti e negozi di souvenir. E’ piuttosto turistico in alta stagione, ma interessante e suggestivo per la sua atmosfera idilliaca e mediterranea.

Èze è uno dei villaggi più piccoli della Costa Azzurra, ma offre viste incommensurabili con paesaggi di una bellezza straordinaria.

Da sottolineare le sue case sospese su uno spuntone di roccia: è un posto talmente pittoresco da essere amato da molte personalità famose, tra cui Walt Disney che qui passava le sue vacanze.



Da vedere a Èze

Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione 1 Place de l'Église

Si erge orgogliosamente nel mezzo del paese, con il suo maestoso orologio. Le pietre necessarie alla sua costruzione sarebbero state portate sulle spalle degli uomini lungo i 400 metri che separano il paese dal mare. In stile neoclassico, fu edificata nel XVIII secolo in sostituzione di un vecchio edificio religioso caduto in rovina. Con la sua facciata color ocra, il quadrante blu del suo campanile e le sue lesene corinzie, questa chiesa è un vero gioiello architettonico tipico delle chiese del sud della Francia.



Le Jardin Exotique 2 20 Rue du Château

Nel centro storico si trova il sontuoso Giardino Esotico del villaggio, una vera meraviglia. Arroccato a più di 400 metri sul livello del mare, il giardino pensile sorge sulle rovine dell’antico castello medievale del paese. È uno dei punti panoramici più belli della Costa Azzurra: si possono ammirare le località di Beaulieu-sur-Mer, Cap-Ferrat, Villefranche-sur-mer e Nizza.



Il laboratorio e profumeria Fragonard 3 158 Avenue de Verdun

Fu proprio a Èze, che nel 1968 venne inaugurata la fabbrica-laboratorio Fragonard, una delle più antiche profumerie di Grasse. Fu fondata nel 1926 da un ex notaio parigino, che la intitolò con un omaggio al famoso pittore di Grasse, Jean-Honoré Fragonard. Si ha l’opportunità di visitare e scoprire i segreti di lavorazione dei prodotti Fragonard, tutti fatti a mano, attraverso diverse sale.



Sentiero di Nietzsche

Il sentiero escursionistico deve il suo nome al famoso filosofo tedesco che nel XIX secolo, avrebbe trovato ispirazione proprio vicino alla spiaggia di Èze. Questa escursione di 2 chilometri collega Èze-Village a Èze-sur-Mer e consente di scoprire magnifici paesaggi durante tutto il percorso. Con un dislivello di 400 metri, occorrono circa 45 minuti per scendere e 1 ora e 30 minuti per risalire.