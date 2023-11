Settimana Europea di riduzione dei rifiuti: a Mentone stand e animazione al Palais d'Europe

È stata presentata in una conferenza stampa a mentone la settimana di riduzione dei rifiuti che si terrà dal 18 al 25 novembre prossimi, un evento creato nel 2009 e coordinato in Francia dall'Ademe, per evidenziare le buone pratiche di produzione e di consumo e sensibilizzare gli europei alla problematica dei rifiuti. L'obiettivo è promuovere le iniziative e incoraggiare i cittadini nella loro attività professionale e nella loro vita privata ad agire concretamente.

Quest'anno, Mentone si unisce a questa settimana europea, con diversi eventi proposti durante il periodo.

IL PROGRAMMA:

Sabato 18 e domenica 19 novembre

Appuntamento al villaggio delle riduzioni dei rifiuti che si terrà al Palais d'Europe dalle 10 alle 17 (inaugurazione sabato 18 novembre, alle 11, alla presenza di Yves Juhel, sindaco di Mentone e presidente della Comunità della Riviera francese). Numerosi espositori, artigiani e associazioni, proporranno le loro azioni in relazione ai 5R dell'ambiente: ridurre, rifiutare, riutilizzare, riciclare e restituire alla terra (restauro possibile sul posto).

Sabato 18 novembre

10.00: Conferenza di presentazione di Brigitte Hourtic «Des graines et des hommes», alla scoperta dell'etnobotanica.

11.30: inaugurazione della Grainothèque. Raccogli i semi per te e per i tuoi vicini, portali al seme e scambiali con nuovi semi.

15.00: Sfilata di moda degli scolari e del Consiglio Comunale dei Giovani al Palais d'Europe

15.30: ricetta zuccherata zero rifiuti di Patrick Mesiano, Chef Pasticcere all'Hotel Métropole Monte-Carlo

Domenica 19 novembre

10.00 - 17.00: Repair' caffè al Palais d'Europe. Piccoli elettrodomestici, apparecchiature elettroniche o informatiche o strumenti guasti possono essere portati per essere riparati per dare loro una seconda vita. Potranno essere realizzati anche piccoli lavori di cucito.

11.00: inaugurazione di un nuovo composteur condiviso all'asilo Giovanna d'Arco, a Carei

11:00: Pulizia della spiaggia del Casinò organizzato da Environnement, dell'associazione nazionale Sciences Po Environnement.

15.30: ricetta zuccherata zero scarti con Jean-François Barberis, Chef Pasticcere all'Hotel Carlton - Cannes

Mercoledì, 22 novembre

Visita del centro di smistamento di Cannes per i cittadini, accompagnati da rappresentanti del Consiglio comunale dei giovani di Mentone (su iscrizione via mail a ambiente@ville-menton.fr/ partenza dalla stazione degli autobus alle 13.20 e ritorno previsto verso le 18.00)

Giovedì, 23 novembre

18.00 - 21.00: affresco sui rifiuti sulla volta n.1 delle Sablettes (su iscrizione).

Sabato 25 novembre

11.00: installazione di un nuovo compostiere condiviso al mercato di Borrigo