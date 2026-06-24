“Monaco Zéro Mégot”, la 16ª edizione della campagna ambientale nel Principato

È stata lanciata martedì 23 giugno, presso il Mercato della Condamine, la 16ª edizione dell’operazione “Monaco Zéro Mégot”, iniziativa promossa dal Comune di Monaco e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta.

Alla presentazione erano presenti Marjorie Crovetto, Assessore comunale con delega alla Qualità della vita, all’Ambiente e allo Sviluppo sostenibile, membri del Consiglio Comunale e Kamila Ansiau in rappresentanza della Direzione del Turismo e dei Congressi.

Da sedici anni il progetto punta a incoraggiare comportamenti più responsabili attraverso la distribuzione gratuita di posacenere tascabili riutilizzabili, uno strumento semplice che consente a ciascuno di contribuire alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano del Principato.

L’edizione 2026 è stata inaugurata nel cuore del Mercato della Condamine, definito da Marjorie Crovetto come “un luogo emblematico di convivialità e di vita quotidiana”. In particolare, il punto di distribuzione è stato allestito accanto alla biblioteca condivisa del mercato, situata sotto il tendone centrale. Questo spazio diventa così un nuovo punto di consegna dei posacenere tascabili, mantenendo l’identità visiva realizzata lo scorso anno dall’artista Mr. One Teas.

I posacenere saranno inoltre disponibili presso diverse strutture comunali aperte al pubblico, tra cui l’atrio del Municipio di Monaco e la Mediateca Caroline. La distribuzione proseguirà per tutta l’estate anche nei punti di accoglienza della Direzione del Turismo e dei Congressi. Ogni anno vengono distribuiti mediamente circa 6.000 posacenere tascabili.

Nel corso dell’evento, Marjorie Crovetto ha ricordato come i mozziconi di sigaretta siano tra i rifiuti più frequentemente raccolti durante il World Clean Up Day, la Giornata mondiale della pulizia del pianeta che il Comune organizzerà nuovamente nel Principato il prossimo 19 settembre. Ha inoltre sottolineato che un solo mozzicone di sigaretta può contaminare fino a 500 litri d’acqua.

Con questa campagna, il Comune ricorda che anche un piccolo gesto può aiutare a proteggere l’ambiente del Principato!