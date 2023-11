Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti, nel Principato una raccolta di occhiali da vista e da sole

Il tema proposto per l'edizione di quest'anno è: "Gli imballaggi" ed è destinato a sensibilizzare le popolazioni alle «3R»: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare».

È in questo spirito di riutilizzo e riciclaggio che la Direzione dell'Ambiente installerà all'ingresso della galleria commerciale di Fontvieille dal 13 al 26 novembre prossimi, 4 cassoni per raccogliere i vostri vecchi occhiali da vista e da sole che saranno poi consegnati all'Associazione monegasca « Semeurs d’Espoir» per offrire loro una nuova vita e rendere servizio a persone che ne hanno bisogno.