A dicembre al Grimaldi Forum i Ballets de Monte Carlo presentano "La Valse" e "L'enfant et les sortilèges"

Il 20-21-22 e 23 dicembre prossimi alle 19.30 nella Salle des Princes del Grimaldi Forum i Ballets de Monte-arlo presenteranno due grandi rappresentazioni: LA VALSE di George Balanchine e L’ENFANT ET LES SORTILÈGES di Jean Christophe Maillot.

Creato da Ravel nel 1925 a Monte-Carlo su un libretto di Colette (di cui si celebra quest'anno i 150 anni), L’Enfant et les Sortilèges era uno delle opere preferite di S.A.S. il Principe Ranieri III. La nuova creazione di Jean-Christophe Maillot riunisce 240 artisti sul palco per dare corpo a un grande spettacolo che Ravel aveva già immaginato a suo tempo come una commedia musicale prima dell'epoca.