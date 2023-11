Il Principato alla 42ª Conferenza Generale dell'UNESCO di Parigi

Il coinvolgimento monegasco nei programmi dell'UNESCO nell'istruzione, nella scienza (soprattutto oceanica) e nella cultura, si è espresso in particolare per questo biennio con il sostegno al fondo di emergenza per il patrimonio e alle azioni attuate in Ucraina. Queste ultime sono state salutate dalla First Lady dell'Ucraina, Olena ZELENSKA, che ha preso parte a questa Conferenza.

In occasione di questa conferenza, Monaco è stato co-proatgonista di un punto dedicato ai «Movimenti olimpici e paralimpici come catalizzatori dei valori dell'UNESCO attraverso lo sport, l'educazione e lo sviluppo».

La Conferenza generale dell'UNESCO si riunisce ogni due anni e ne è l'organo decisionale. Monaco celebrerà i 75 anni dalla sua adesione a questa Organizzazione nel 2024