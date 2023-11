Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Roquebrune Cap-Martin si mobilita per l'Orange Day

In occasione della giornata internazionale contro la violenza contro le donne, il CCAS de la Ville si mobilita e organizza un grande escape game, la creazione di un'opera d'arte collettiva, laboratori e stand di informazione e sensibilizzazione. In questa occasione, sarà messo a disposizione anche un opuscolo informativo sulle violenze intrafamiliari di nuova creazione da parte del CCAS della Città.

Il 25 novembre sarà segnato dall'illuminazione dei monumenti del comune in arancione, simbolo di solidarietà verso le vittime di violenza.

Il Centro Comunale di Azione Sociale (CCAS) si impegna pienamente organizzando una manifestazione pubblica, aperta a tutti, sull'Esplanade Jean Gioan. L'evento, dalle 10:00 alle 17:00, promette una giornata di festa e musica, tra cui intrattenimento per adulti e bambini, nonché un bar in loco che offrirà frittelle e bevande calde.

Quest'anno, il tema scelto per sensibilizzare il pubblico è "il percorso della vittima e il recupero della fiducia in se stessi".

Programma della giornata "Orange Day":

1- Escape Game Gigante

Analisi e riflessione saranno messi alla prova per riuscire a fuggire dalla stanza. L'inedito Escape Game invita i partecipanti a risolvere enigmi e ad affrontare sfide simboliche. L'iscrizione viene effettuata in loco all'Esplanade presso lo stand CCAS, a partire dai 13 anni.

2- Creazione collettiva di un'opera d'arte

Una pittrice darà vita a una tela raffigurante il corpo di Freyja, dea guerriera nordica. Ogni partecipante sarà incoraggiato ad aggiungere un simbolo di forza legato al proprio percorso sul corpo di Freyja. L'opera finale simbolizzerà il potere delle donne, portando sulla loro pelle i disegni che rappresentano la forza collettiva.

Iscrizioni limitate a 15 persone, al CCAS: 04.92.28.18.92

3- Laboratori di iniziazione autodifesa

Workshop pubblici dedicati all'iniziazione alla autodifesa si svolgeranno durante tutta la giornata.

4- Stand benessere

Questi stand permetteranno a tutti di scoprire la luminoterapia, l'ipnosi o approfittare di sessioni di massaggio per rilassarsi pienamente.

Stand d'informazione e di sensibilizzazione: il villaggio dell'uguaglianza con G-dipendenza, tavola rotonda con l'associazione Soroptimist International, associazione di aiuto alle vittime Montjoye, CIDFF 06, Polizia Nazionale

Un opuscolo di accompagnamento destinato alle vittime

Questo opuscolo informativo, realizzato dalla CCAS di Roquebrune-Cap-Martin, vuole innanzitutto essere concreto e pratico. Frutto di una collaborazione tra 33 partner, confermata dalla creazione della prima rete della Riviera Francese dedicata alle violenze intrafamiliari, il libretto ha lo scopo di accompagnare le vittime nelle loro iniziative e di portare loro delle soluzioni.

Come allontanarsi dal coniuge violento? A chi rivolgersi per intraprendere le pratiche per lasciare la propria casa? Come si prende cura di suo figlio?

Questa guida, che sarà disponibile il 25 novembre durante l'Orange Day presso lo stand CCAS, offre risposte a tutte queste e molte altre domande, coprendo una varietà di settori come legale, sociale, sanitario e abitativo.

Una rete per le vittime di violenza intrafamiliare (VIF)

Composta da 33 partner, la rete della Riviera Francese di lotta contro i VIF ha l'obiettivo di effettuare un'individuazione precoce delle vittime e di migliorare la loro presa in carico. Guidato dal CCAS di Roquebrune-Cap-Martin, è stato creato per rispondere ai problemi di lotta contro la violenza intrafamiliare. La rete riunisce professionisti formati dal CIDFF che hanno aderito a una carta di impegno.