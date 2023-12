Il Principato di Monaco vi aspetta per delle feste di fine anno da sogno in un'atmosfera unica

Per la fine dell'anno, appuntamento con l'atmosfera magica del Principato: la leggenda delle feste incontra quella di Monte-Carlo... Da dicembre a gennaio, partecipate ai mercatini di Natale di Monaco, ammirate le grandiose decorazioni che rivestono le facciate e le strade e lasciatevi stupire dalle luci scintillanti. Quando lo spirito del Natale raggiunge il Principato, la magia è all'appuntamento. Da luoghi mitici ad alberghi sontuosi, scoprite i luoghi di Monaco dove trascorrere delle feste di fine anno piene di magia.

A partire dal 7 dicembre, stupitevi nella Piazza del Casinò e lasciatevi tentare da "Un canto di Natale". Quest'anno, scoprite le palle di neve che illustrano le mitiche scene della storia fiabesca di Charles Dickens. Una passeggiata che evoca lo spirito di generosità, bontà e Natale. Il momento perfetto per vivere momenti indimenticabili tra amici o in famiglia.

Prima di prendere il volo per il suo grande tour annuale, Babbo Natale ha programmato un itinerario sulla Piazza del Casinò, negli hotel di Monte-Carlo Societe des VBains de Mer e davanti agli chalet di Natale il 17, 20, 23, 24 e 25 dicembre dalle 13 alle 17. Mostrate il vostro sorriso più bello per una foto scintillante!

Ritrovate il mitico Carosello di Natale e il suo Chalet al Jardin des Boulingrins, di fronte al Casinò di Monte-Carlo. Il luogo ideale per un momento magico in famiglia, l'occasione per voi di far sognare i vostri bambini offrendo loro una parentesi incantata. Lo Chalet propone frittelle, churros e bevande calde. La promessa di una pausa dolce e confortante.

Non aspettate oltre e venite dunque a festeggiare le vostre feste di fine anno nel Principato!