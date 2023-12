La prima edizione della Giornata del benessere animale di Mentone è stata un grande successo

Creata in occasione delle ultime elezioni comunali, la delegazione per la protezione e il benessere degli animali è stata affidata a Patrice Novelli, su sua richiesta. La causa gli sta particolarmente a cuore. Da allora sono state intraprese diverse azioni da parte del Comune: è stato trovato un posto per ospitare i "Protetti di Nathalie" (gatti disabili abbandonati), sono stati allestiti altri due parchi per i cani, designata una terza spiaggia dedicata ai cani e creato un salone del benessere animale