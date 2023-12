Nizza: duecento artisti, animazioni e musica, la Grande Parade de Noël de Nice Shopping animerà il centro città (Video e Foto)

Sabato 9 dicembre 2023 il centro di Nizza ospiterà la Grande Parade de Noël de Nice Shopping: uno spettacolo gratuito con oltre 200 artisti impegnati a creare una magica atmosfera natalizia.

Per coniugare shopping natalizio e festività, l'associazione Nice Shopping, incaricata di promuovere il commercio e l'artigianato a Nizza, proporrà una giornata magica in grado di coinvolgere grandi e piccini: troupes, gruppi musicali, ballerini, acrobati, majorettes, mascotte, dj... senza dimenticare il Carro di Babbo Natale, ideato appositamente dai Povigna, famosa famiglia di carnavaliers nizzardi.



La Direzione Artistica di questa Grand Parade 2023 è stata affidata a Sylviane Palomba.

L’appuntamento é in Avenue Jean Médecin a Nizza dove avrà anche inizio la Grand Parade con il seguente programma:

Dalle 11 - Grande scena musicale con spettacoli, giochi e regali in Avenue Jean Medecin, angolo Buolevard Victor Hugo.

Ore 17- Partenza della Grande Parade in Avenue Jean Médecin all'altezza di Avenue Thiers

Ore 18,30 - Arrivo della Grande Parade in Place Massena.



Nice Shopping è il risultato di una sinergia eccezionale: per la prima volta in Francia,

associazioni di commercianti, grandi marchi e istituzioni hanno unito le forze riuniti per promuovere i commerci nizzardi, sia nel centro della città che periferia e soddisfare le nuove aspettative di acquisto di prodotti del territorio abbinati alla conoscenza della città.

Un progetto che mira a rendere Nizza una “Destinazione Shopping” imperdibile e partecipare allo sviluppo economico della città.



Gli artisti della Grande Parade de Noel 2023