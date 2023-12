"The Phantom of the Opera" all'Opera di Monte-Carlo, spettacoli "sold out"

Cecilia Bartoli celebra il clamoroso successo di The Phantom of the Opera e annuncia la Serata mascherata di domenica 31 dicembre alle 20 presso la Salle Garnier del Grand Théâtre de Monte Carlo.

Quando Cecilia Bartoli ha preso il compando dell'Opera di Monte-Carlo, è stata sorpresa di constatare una pausa lirica durante le feste, una tradizione che ha deciso di sfidare per il suo primo anno a Monte-Carlo.

Ha quindi fatto la scelta audace di programmare non meno di 20 rappresentazioni del leggendario musical The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Ebbene, mai scelta si rivelò più azzeccata: a 15 giorni dalla "prima" gli spettacoli sono completamente sold out.