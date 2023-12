Il Principe Alberto e la Principessa Charléne inaugurano il Villaggio di Natale di Monaco (FOTOGALLERY)

La sera di giovedì 7 dicembre LL.AA.SS. il Principe Sovrano e la Principessa Charlène, S.A.S. la Principessa Stéphanie, Melanie-Antoinette de Massy, e numerosi rappresentanti delle più alte cariche istituzionali del Principato sono stati accolti dal Sindaco Georges Marsan e dai membri del Consiglio Comunale in occasione dell'inaugurazione del Villaggio di Natale 2023, realizzato in omaggio al Principe Ranieri III nel quadro delle commemorazioni del suo centenario.

Fino a domenica 7 gennaio 2024, attraverso diverse scenografie decorate da foto del Principe Ranieri III, i visitatori potranno (ri)scoprire le numerose passioni del Prince Bâtisseur. Stand alimentari, chalet di vendita e giostre così come la ruota panoramica: il pubblico troverà inoltre concerti, spettacoli sul palco, laboratori creativi e passeggiate programmate per tutto il periodo delle vacanze di Natale.

Come l'anno scorso, il pomeriggio è stato anche l'occasione per l'accensione delle luminarie in città. Quasi tutti i decori luminosi del Principato sono stati realizzati con strutture 100% biodegradabili derivate dalla canna da zucchero, alluminio riciclato e riciclabile garantito senza OGM.