Domani la 28ª edizione del Torneo Internazionale di Judo di Monaco

A meno di un anno dalle Olimpiadi di Parigi, la Salle Gaston Médecin, abituale prima della Roca Team, vibrerà per il Judo, ospitando oltre 100 judoka internazionali che rappresentano tra gli altri la Francia, l'Italia, l'Ucraina, il Giappone, l'Algeria e Monaco.

In questa prova a squadre dovrai vincere 4 combattimenti in ogni partita per vincere sulla squadra avversaria. Ciascuno dei 7 combattenti delle squadre impegnate rappresenta una categoria di peso (-60kgs, - 66kgs, - 73kgs, - 81kgs, -90kgs, - 100kgs e +100kgs).

Al termine del sorteggio le squadre saranno suddivise in gironi dove affronteranno tutte le squadre del loro girone. Le squadre classificate per prime di ogni girone si affronteranno in semifinale. Ogni squadra che completa almeno 3 combattimenti al giorno.