Saint Martin Vésubie, il Parc Alpha ha riaperto i battenti

È iniziata la stagione invernale del Parco Alpha e del Centro nordico del Boréon.

Posto a 8 km dal comune di Saint-Martin-Vésubie , in piena valle della Vésubie, il Parco Alpha è situato nella zona centrale del Parco Nazionale del Mercantour, a 1.500 m di altitudine.

Consente di osservare, salendo su supporti in legno, dei lupi in semilibertà: il branco del Pélago, composto da 5 lupi grigi d'Europa, e il branco di Piagu, composto da 2 lupi iberici.





Il Parco si divide in due parti:

Il « Temps des Hommes » nella radura di Cerise, organizzato attorno ad un'antica “vacherie” restaurata che ospita un negozio di souvenir, un punto di ristoro, una sala con tavoli, panche e fuoco a legna;

» nella radura di Cerise, organizzato attorno ad un'antica “vacherie” restaurata che ospita un negozio di souvenir, un punto di ristoro, una sala con tavoli, panche e fuoco a legna; Il «Temps du Loup» nel cuore della foresta, che concentra le infrastrutture di accoglienza e di osservazione degli animali.



Il Parco ha ospitato, nel 2023, 2 stambecchi e un camoscio così da consentire ai visitatori di osservare le specie, presenti in libertà sulle montagne dell’arrière pays nizzardo, stando il più vicino possibile.





Una ricca programmazione invernale

Per la stagione invernale, il Parco propone numerose attività come visite guidate (su prenotazione), escursioni con le ciaspole o con lo sci di fondo e piatti preparati dal ristorante «L'Ô à la bouche».



Duramente colpito tre anni fa dalla tempesta Alex, il sito del Boréon è stato nuovamente colpito dalla tempesta Aline dello scorso 20 ottobre. Danneggiato nella parte bassa, ma soprattutto privo di accesso stradale, acqua ed elettricità, il Parco Alpha ha dovuto chiudere le sue porte. Quasi tutti i danni sono ora riparati e il Parco ha potuto riaprire al pubblico.