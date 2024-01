"Un Prince, un Musée": una mostra per ripercorrere la storia del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco

La mostra «Un Prince, un Musée» presenta ai visitatori documenti e pezzi provenienti dalle collezioni del Museo che non erano mai stati trattati prima, selezionati e studiati da Elena ROSSONI-NOTTER, Direttore del Museo di Antropologia Preistorica, Ricercatore-archeologo e Dottore in Preistoria e i suoi team e partner scientifici del MAP.

La Storia del Museo si svela attraverso sette spazi museali che aggiornano le diverse sfaccettature di questa Istituzione: la sua creazione; gli scavi di Louis BARRAL e Suzanne SIMONE nel Principato ma anche in Francia e in Italia; le donazioni di collezioni del Principe Ranieri III e della Principessa Grace; la mediazione culturale e la creazione delle prime colonie di vacanza per i giovani del Principato su iniziativa del Principe e del Direttore del Museo dell'epoca, ma anche gli sviluppi più recenti come il Museo Archeologico di Mariana - Principe Ranieri III, a Lucciana e la nomina di un Comitato scientifico internazionale.