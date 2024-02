Mentone, lavori sul tratto ferroviario cittadino: possibile rumore durante la notte

SNCF Réseau sta attualmente lavorando su una porzione della linea ferroviaria per eseguire lavori di installazione di coperture in rete, per mettere in sicurezza le pareti lungo i binari.

I lavori riguardano il tratto della ferrovia tra la Corniche des Serres de la Madone e Rue Paul Morillot, e si svolgeranno di notte, dal lunedì al sabato mattina, dalle 23:50 alle 5:30, in 3 fasi:

Dal 5 al 19 febbraio: sgombero e spurgo delle pareti

Dal 19 febbraio al 12 aprile: perforazione e ancoraggio prima della posa della rete metallica

Dal 12 aprile al 3 maggio: fine della posa della rete protettiva

La SNCF farà tutto il possibile per ridurre il più possibile l'inquinamento acustico. Tuttavia, l’uso degli allarmi sulle macchine edili resta necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Per informazioni: contact-paca@reseau.sncf.fr