In estate il Grimaldi Forum di Monte-Carlo ospiterà la mostra "Turner, il sublime patrimonio"

L'influenza determinante di Turner sulla pittura e per estensione sulla rappresentazione del sublime nell'arte saranno evidenziate nel percorso della mostra in dialogo con opere di importanti artisti moderni e contemporanei, tra cui John Akomfrah, Olafur Eliasson, Richard Long, Cornelia Parker, Katie Paterson, Mark Rothko e Jessica Warboys.

Dal suo debutto come pittore e acquerellista della campagna inglese negli anni 1790 fino alle tele degli anni 1840, dove i suoi paesaggi mozzafiato testimoniano - con una padronanza senza precedenti del colore e della luce - un'opera decisamente moderna, Turner, la sublime eredità presenterà quasi 80 tele e opere su carta dell'artista.

Provenienti dalla collezione della Tate, una selezione equilibrata di 38 oli su tela e 40 opere su carta (acquerelli e guazzi) riveleranno una concezione eminentemente sensibile e poetica del paesaggio da Turner, illustrare il suo stile innovativo e le sue qualità di astrazione senza pari nella storia della pittura.

Gli acquerelli che compone in gran numero durante i suoi viaggi in Gran Bretagna e nell'Europa continentale e le sue tele, completate e incompiute, rivelano in diversi modi e in diverse epoche la grandezza dei fenomeni naturali ed evocano gli effetti della luce e dell'atmosfera sul paesaggio.

Turner utilizza gli elementi - montagne, cielo, temporali - con un effetto grandioso sulle sue opere: non solo cattura il potere espressivo delle forze della natura, ma reinventa anche il genere del paesaggio. Le sue opere d'arte diventano un riferimento nella nozione di Sublime che nutre l'estetica del paesaggio in Inghilterra nel XIX secolo e oltre.

