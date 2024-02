821 studenti delle scuole di Mentone e Ventimiglia formati sulla sicurezza stradale

Sono stati formati sulle norme di sicurezza stradale gli 821 alunni CM1 e CM2 delle scuole di Mentone e della scuola francese di Ventimiglia. Questo intervento, effettuato dalla Polizia Municipale, rientra nel curriculum scolastico. Gli studenti del 360 CM1 hanno seguito un modulo introduttivo incentrato sul riconoscimento dei diversi segnali (pericolo, divieto, obbligo e indicazione), sull'acquisizione di comportamenti atti a proteggersi dai pericoli come pedoni, passeggeri di auto, utenti della strada di autobus o pullman.

Allo stesso tempo, hanno potuto scoprire le regole base del primo soccorso (PAS). Gli studenti dei 461 CM2 hanno approfondito le proprie conoscenze con il richiamo alle regole della segnaletica stradale e della precedenza, la scoperta dell'attrezzatura obbligatoria per andare in bicicletta o la padronanza di guidare una macchina adatta e ben tenuta in spazi adeguati, tenendo conto degli altri, nel rispetto le regole essenziali di sicurezza e di cittadinanza.

La Polizia Municipale proseguirà la propria azione con un'introduzione al ciclismo su strada nel secondo trimestre del 2024. Questo passaggio pratico consentirà agli studenti di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.

Al termine di questa formazione, gli studenti riceveranno un certificato di “Prima Educazione Stradale” e 2 studenti di ciascuna classe che avranno ottenuto i voti migliori rappresenteranno la loro istituzione durante la finale scolastica mercoledì 15 maggio 2024, presso la scuola di Condamine.