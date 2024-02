Nizza, tempo di carnevale, tempo di"ganses" (Video)

Tempo di carnevale, tempo, a Nizza, di “ganses”, dolci che, per molti versi, assomigliano alle “bugie”: si tratta di prelibatezze della cucina di Nizza che vengono cucinate durante le feste di carnevale.



È una tradizione che risale al Medioevo: venivano serviti il martedì grasso prima di iniziare il periodo quaresimale.

Gli ingredienti dei “ganses” sono: farina setacciata, uova, zucchero, burro morbido, lievito in polvere, acqua di fiori d'arancio o grappa e zucchero a velo.





Sono prelibatezze che s’imparano a cucinare frequentando l'Atelier Cuisine Niçoise, situato nel cuore della città vecchia all'interno del vecchio Senato, l'Atelier Cuisine Niçoise è stato inaugurato nel dicembre 2019 con lo scopo di valorizzare e tutelare la cucina di Nizza offrendo un luogo di trasmissione delle tradizioni e apprendimento.



Secondo le regole dell'atelier, i partecipanti saranno in grado di apprendere le ricette emblematiche della buona cucina prima di assaggiarle sul posto o “portare via” le loro creazioni per assaporarle a casa.



Il Comitato per il patrimonio etnologico e immateriale del Ministero della cultura ha formalizzato l'inclusione delle ricette tradizionali della città e del territorio di Nizza fra quelle del patrimonio nazionale francese.



L’Atelier Cuisine Niçoise si trova nel Vieux Nice in Rue de l'Ancien Sénat 2.