Buon compleanno Radio Monte Carlo: l'emittente italiana del Principato di Monaco compie 58 anni

Radio Monte Carlo, l'emittente italiana del Principato di Monaco festeggia oggi il suo 58° compleanno. Erano le ore 14 del 6 marzo 1966 quando dalla storica sede di Boulevard Princesse Charlotte 16, RMC iniziò ad irradiare le sue prime trasmissioni in lingua italiana.

La storia di Radio Monte Carlo è un racconto affascinante che ha le sue radici nel glamour e nella sofisticatezza della Costa Azzurra. Fondata nel 1948 dal Principe Rainier III di Monaco, Radio Monte Carlo ha avuto origine come una stazione radiofonica destinata a promuovere il Principato di Monaco e a offrire intrattenimento di alta qualità agli ascoltatori internazionali.



Negli anni '50 e '60, Radio Monte Carlo divenne rapidamente una delle stazioni radio più popolari d'Europa, trasmettendo una miscela unica di musica jazz, pop e internazionale, insieme a programmi di intrattenimento innovativi. La sua fama crebbe ulteriormente quando divenne un punto di riferimento per le trasmissioni in lingua francese in tutto il mondo. E il 6 marzo 1966 l'accensione delle trasmissioni in lingua italiana.



Durante gli anni '70 e '80, Radio Monte Carlo consolidò la sua reputazione come una delle principali emittenti radiofoniche europee, trasmettendo programmi di grande successo come "Hit Parade Internationale" e "Discorama". Nel frattempo, la stazione si trasformò in un'icona culturale, associata al lusso, all'eleganza e allo stile di vita esclusivo della Costa Azzurra.



Negli anni successivi, Radio Monte Carlo ha continuato a evolversi, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e alle nuove tendenze musicali. Nel 1988, è stata fondata Radio Monte Carlo Italia, una versione italiana della stazione radiofonica originale, che ha portato il suo mix unico di musica e intrattenimento al pubblico italiano.



Oggi, Radio Monte Carlo continua a essere una delle principali stazioni radiofoniche in Italia, offrendo una programmazione eclettica che spazia dalla musica pop e rock agli ultimi successi internazionali. Con la sua lunga storia di successi e innovazioni, Radio Monte Carlo rimane un punto di riferimento per gli amanti della buona musica e dell'intrattenimento di qualità.