Per il Principato di Monaco il mondo dello sport è un grandissimo polo d'opportunità economica e turistica

Il Monaco Economic Board e il gruppo Nice-Matin hanno organizzato nell'ambito del Club Eco Monaco una conferenza dedicata al contributo dello sport nell'economia monegasca. I vari oratori hanno tutti sottolineato come i prestigiosi eventi sportivi che si svolgono nel Principato contribuiscano alla sua prosperità.

Grand Prix de Monaco, Rolex Monte-Carlo Masters, squadre di basket e di calcio, Rally di Monte-Carlo, Jumping Monte-Carlo, l'elenco è lungi dall'essere completo, eppure solo questi eventi partecipano alla diffusione e alla prosperità del Principato, a cui si aggiunge il "soft power" Infuso dai numerosi sportivi di alto livello che risiedono a Monaco e il noto coinvolgimento della coppia principesca nel mondo dello sport.

Lo ha spiegato nell'introduzione Claire Fissore, Responsabile della divisione marketing presso la Direzione del Turismo e dei Congressi, mettendo in prospettiva l'eccezionale densità di eventi sportivi di altissimo livello che attirano centinaia di migliaia di spettatori e avvantaggiano tutti gli attori del turismo del Principato. "Vale la pena notare che il prezzo medio delle camere è il più alto a maggio, mese del Gran Premio, e non ad agosto, come di consueto per questo tipo di destinazione."

Christian Huault, Caporedattore a Nice-Matin, che ha moderato la tavola rotonda, ha poi dato la parola al Direttore dell'IMSEE Alexandre Bubbio, che ha snocciolato alcune cifre sulle aziende la cui attività è direttamente legata allo sport.

Le 287 istituzioni interessate hanno generato nel 2023 un fatturato di 448 milioni di euro (in progressione del 28% rispetto al 2019) e hanno dato lavoro a 1301 persone (in progressione dell'8,1% rispetto al 2019).

Come hanno ricordato parecchi interlocutori, lo sport fa parte del DNA del Principato, il che gli permette di essere legittimo nel turismo d'affari in questo settore. Lo ha capito Monaco Mediax organizzando dal 1990 la fiera Sportel dedicata allo sport business soprattutto per quanto riguarda i diritti dei media. Il Direttore Esecutivo Loris Menoni precisa che nel 2023 l'evento ha attirato 2000 decisori di questo settore nel Principato, provenienti da 71 paesi.

Sono poi intervenuti i rappresentanti di tre grandi realtà dello sport nel Principato, l'ASM FC, l'ATP Tour, che co-organizza il Rolex Monte-Carlo Masters, e l'Automobile Club di Monaco, incaricato di organizzare il Gran Premio di Monaco e il Rally di Monte-Monte-Monte-CarloCarlo e le loro versioni elettriche e storiche. Tutti hanno insistito sull'impatto importante dei loro eventi sull'irradiazione di Monaco.



Thibaut Chatelard, Direttore Marketing & Revenue dell'ASM FC, ha ricordato che la squadra di calcio conta giocatori di molte nazionalità, come Takomi Minamino che gode di una grande notorietà nel suo paese. L'ASMFC organizza viaggi stampa per giornalisti giapponesi nel Principato, il che contribuisce indirettamente alla sua attrattiva. Inoltre, i social network del Club riuniscono un totale di 24 milioni di abbonati.

Geoffroy Bourbon VicePresidente Esecutivo Europa dell'ATP Tour ha ricordato che il torneo di tennis nato 127 anni fa attirava oltre 140.000 spettatori e che il suo impatto mediatico attirava 40 milioni di spettatori in tutto il mondo e 167 milioni di visualizzazioni sui social media.

Infine Richard Micoud, Responsabile Comunicazione e Media, ha naturalmente ripercorso l'impatto economico del Gran Premio misurato nel 2017, valutato a 90 milioni di euro, e ha ricordato la sfida logistica e il know-howfare delle oltre 60 imprese di Monaco che concorrono a trasformare il Principato in circuito di Formula 1. Altra cifra impressionante, le 30.000 copertine di stampa che genera il Gran Premio nel mondo sono valutate a 200 milioni di euro. Un modo per dire che Monaco ama lo sport e lo fa bene...

La conferenza si è conclusa con una sessione di domande e risposte particolarmente ricca, che ha confermato l'interesse e il coinvolgimento degli imprenditori monegaschi per lo sport.