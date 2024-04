Vacanze nella Riviera ligure: la top 7 delle destinazioni più belle

Stai programmando una vacanza in Liguria? La Riviera ligure è una delle zone più apprezzate dai turisti nostrani e internazionali. Il motivo è semplice: quest’area è caratterizzata da un mix unico di storia, cultura, natura e paesaggi, all’interno di un territorio spesso baciato dal sole.

In questo articolo, abbiamo raccolto la top 7 delle migliori destinazioni in Liguria. L’obiettivo non è offendere la popolazione locale: sappiamo che ci sono migliaia di realtà da scoprire e angoli mozzafiato custoditi con cura. Nei prossimi paragrafi sono state selezionate mete in grado di offrire il giusto mix per il turista medio: una famiglia composta da due genitori con un bambino di età inferiore ai 10 anni.

Alassio

Partiamo con un grande classico, forse una delle mete più note della Liguria nel resto del nostro Paese. Questa destinazione ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni, fornendo soluzioni adatte a turisti di vario tipo.

In particolar modo, il famosissimo Muretto di Alassio è protagonista di una kermesse annuale in cui bellezze da tutta Italia si sfidano per il titolo di Miss Muretto. Tanta scelta per gli appassionati di shopping e soluzioni per chi cerca la movida, chiudono il cerchio, oltre alle immancabili spiagge e il lungomare.

Bordighera

Se la Liguria è tradizionalmente suddivisa in due fra Levante e Ponente, Bordighera è considerata da molti la meta più bella della parte occidentale.

Vicinissima alla Francia, regala scorci meravigliosi sulla Costa azzurra, offrendo ai propri ospiti la giusta dose di servizi, natura e intrattenimento.

In particolare, la gastronomia raggiunge picchi elevatissimi, con una concentrazione molto alta di ristoranti di qualità. Proprio qui, i turisti possono scoprire i deliziosi primi e secondi della cucina ligure, dopo essersi riempiti gli occhi degli stessi colori che hanno incantato, qualche secolo fa, il noto pittore Claude Monet .

Sanremo

Rimaniamo a Ponente, con un’altra meta famosissima della Riviera ligure. Ora ci sono decine e decine di casinò online ma un tempo erano poche le località italiane che potevano ospitare una casa di gioco: fra queste c’era (e c’è ancora) proprio Sanremo.

Patria del festival musicale più importante in Italia, è anche apprezzata come una delle capitali mondiali dei fiori. I turisti possono apprezzare uno spettacolo variopinto quasi in ogni momento dell’anno, dato che il clima favorevole permette la coltivazione di piante come limoni, mimose e una varietà sorprendente di specie tropicali.

Trovandosi a pochi chilometri dal confine con la Francia, Sanremo ha da sempre dovuto battagliare con l’arcigna concorrenza transalpina, fra cui spiccano Nizza e Cannes. Proprio per questo motivo, lungo le vie cittadine si possono trovare decine di hotel di lusso, all’interno di palazzi dallo stile ricercato, le cui radici affondano nei secoli.

La storia è un’altra delle anime di Sanremo: all’interno del centro storico si trova la Pigna, una vera e propria fortezza che ha dovuto resistere a diversi assedi, permettendo alla popolazione locale di difendersi dagli invasori.

Camogli

Per molti è il nome di un panino ma chi conosce l’Italia sa che è stata una splendida località marittima a ispirare il grande classico che si può trovare in Autogrill. A differenza delle mete elencate più in alto, lo sfarzo e il lusso fanno spazio alla natura e al relax.

Gli appassionati di fotografia e gli influencer in cerca di likes su Instagram non possono lasciarsi sfuggire le deliziose abitazioni colorate che si affacciano sul mare cristallino. Probabilmente, la spiaggia più nota della zona è quella raggiungibile solo a piedi dall’Abbazia di San Fruttuoso: bisogna partire per tempo, avere le gambe forti e prepararsi a uno scenario mozzafiato, perfetto per gli appassionati di snorkeling.

Chi invece preferisce le immersioni, a 15 metri di profondità e a “poche” bracciate dalla costa di Camogli, si può trovare il Cristo degli Abissi, una statua di bronzo che attira ogni giorno decine di fotografi e amanti dell’avventura.

Portofino

La vicina più nota di Camogli, nel corso dei decenni Portofino ha rubato le luci dei riflettori, diventando nell’opinione pubblica la vera gemma della Liguria. Qui si sono succeduti i personaggi più importanti del jet set internazionale, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di visitare questa località a bordo di barche a vela o yacht di ogni tipo e dimensione.

Quasi irraggiungibile per le tasche del turista medio, vale comunque la pena dedicare almeno qualche ora per scoprire il suo porticciolo e i tanti angoli verdi, punteggiati dalle abitazioni dalle tinte soffuse.

La passeggiata cittadina si estende per chilometri fino al promontorio, accompagnando i visitatori in tutti i principali punti di interesse:

Faro di Punta Capo, perfetto per foto d’impatto.

Castello Brown, edificato nel XV secolo, racconta la storia di una delle mete più sognate dagli stranieri che vogliono scoprire l’Italia.

Sestri Levante

Alle volte è la geografia a regalare ad alcuni luoghi la loro caratteristica magia. Come nel caso di Sestri Levante, uno dei comuni più belli d’Italia, noto per la doppia esposizione, su due spiagge così diverse fra loro ma distanti pochi minuti a piedi.

Da lì, ci si può tonificare con un’escursione fino a Punta Manara, per ammirare dall’alto tutta la bellezza del golfo, oppure trovare ristoro dal caldo estivo all’interno delle chiese dei Frati Cappuccini o di San Nicolò.

Un luogo davvero unico nel suo genere, capace di catturare con semplicità e calore turisti di tutte le età. Come molte altre destinazioni raccolte in questo articolo, Sestri è facile da raggiungere anche per chi vuole dimenticarsi della macchina: con il treno o con il pullman, è possibile scendere ai confini del centro storico per abbandonarsi a un periodo di totale relax e scoperta.

Cinque Terre

Chiudiamo questa lista, infrangendo un po’ le regole. Se è vero che nell’immaginario comune rappresentano un’entità unica e distinta, le Cinque Terre sono in realtà 5 mete e comuni distinti fra loro.

Ci troviamo nel Levante più estremo, nella provincia di La Spezia, per partire alla scoperta di un percorso che si snoda su 5 punti, meravigliosi ma diversi fra loro:

Manarola: nota principalmente come meta del turismo estivo, negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi, attirando migliaia di curiosi con il suo presepe. Corniglia: meno mare e più terra, questa località riesce a sorprendere con i colori del suo centro storico. Monterosso: forse il comune più famoso fra i 5, è anche il più grande. Al suo interno, si può trovare una grande spiaggia adatta anche alle famiglie, oltre a una zona più antica perfetta per chi è alla ricerca di storia e cultura. Riomaggiore: il Castello, la chiesa di San Giovanni Battista, la passeggiata panoramica. Questi sono solo alcuni dei punti da non perdersi. Vernazza: la più “instagrammabile” fra le 5, è uno dei borghi più noti d’Italia. Il suo porto è la classica immagine da cartolina, considerato da molti turisti stranieri come il modello della località turistica italiana.

Note finali

Se è quasi impossibile scoprire tutte queste mete in una vacanza sola (a meno di non avere a disposizione tante settimane), vale comunque la pena dedicare il giusto tempo per scoprire tutta la meraviglia della Riviera ligure.

Una terra che cattura con la sua bellezza tagliente, senza compromessi: attira milioni di turisti ogni anno, incapaci di resistere al suo magnetismo.