Alla scoperta di Gorbio, borgo medievale dall'anima autentica (VIDEO)

Fu incluso nella convenzione che determinò i confini della contea di Ventimiglia nel 1002. Come gli altri comuni della regione di Mentone, Gorbio ha subito gli effetti della storia e dei cambiamenti dei confini. Nel 1157, Gorbio fu ceduto ai genovesi, cento anni dopo ai conti di Provenza e poi ai conti di Ventimiglia, prima di ricevere lo stemma di Casa Savoia. Nel Medioevo fece parte della signoria di Beuil prima di passare sotto il controllo della famiglia Grimaldi di Monaco. Nel 1860, con un referendum, gli abitanti decisero di aderire alla Francia.

Nel cuore del villaggio si trova un maestoso olmo, piantato nel 1713 per commemorare la firma del Trattato di Utrecht, che restituì il Comté de Nice alla sovranità del Duca di Savoia. Un detto del XVIII secolo ricorda che sotto l'olmo si riunivano i rappresentanti del villaggio per prendere le decisioni della comunità: "Ogni uomo sotto l'olmo è un uomo 'intero' (forte dei suoi diritti)".

Scoprirete alcune magnifiche case antiche e portali risalenti all'XI e al XVII secolo. Passeggiando per le belle strade acciottolate di Gorbio, attraverserete passaggi coperti medievali e vi ritroverete in incantevoli piazzette con antiche fontane. L'intero villaggio è abbellito da gigantesche piante grasse e fiori mediterranei.

Numerosi eventi festivi e culturali vengono organizzati soprattutto in estate: serate musicali, la festa delle ciliegie, mostre di pittura e la famosa processione delle lumache, dove i gusci svuotati delle lumache vengono decorati con una fiamma.

Un sito da non perdere è il castello di Lascaris, risalente al XIII secolo. Anche se parzialmente in rovina, questo castello offre una vista mozzafiato sulla valle di Gorbio e sul Mediterraneo. I visitatori possono anche ammirare la cappella dei Pénitents Blancs, un piccolo edificio religioso del XV secolo che ospita mostre temporanee ed eventi culturali.

La Place de la Fontaine, risalente al 1882, è un punto d'incontro per gli abitanti e i visitatori ed è anche il punto di partenza di molte feste locali, come i mercati dell'artigianato e le feste patronali.

Tra i monumenti più emblematici della città c'è la chiesa di Saint Barthélemy, costruita nel 1683 e dedicata a Saint Barthélemy, un santo eccezionale della contea di Nizza.

Sullo stesso sito sono state trovate tracce di una chiesa antica. Il suo campanile quadrangolare e gli affreschi interni testimoniano l'importanza del villaggio all'epoca. Una delle curiosità di questa modesta chiesa di paese è il fonte battesimale in marmo nero: proviene da una chiesa ortodossa ed è precedente alla chiesa, forse del XV secolo.

È una testimonianza della storia e della cultura religiosa della regione. Costruito nel XVII secolo, questo edificio sacro è sopravvissuto ai secoli, conservando il suo fascino e il suo splendore. La chiesa non è solo un luogo di culto, ma anche un museo vivente che ospita una ricca collezione di cappelle, dipinti, sculture e altri elementi artistici.

Con la sua architettura barocca, tipica degli edifici religiosi della regione, la sua facciata sobria ed elegante è ornata da un portale in pietra calcarea e sormontata da un campanile quadrangolare che domina il villaggio. I muri della chiesa sono costruiti in pietra locale.

All'interno, la chiesa è a navata unica con volte a botte. La luce naturale entra da piccole finestre. Le pareti interne sono decorate con affreschi e dipinti che raffigurano episodi della vita di San Bartolomeo, patrono della chiesa.

San Bartolomeo, noto anche come Natanaele in alcuni Vangeli, era uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo. La sua vita e il suo martirio sono stati fonte di ispirazione e devozione per i cristiani nel corso dei secoli. Sebbene i dettagli della sua vita siano frammentari e spesso avvolti nella leggenda, il suo ruolo di apostolo e la sua tragica morte hanno lasciato un'impronta duratura nella storia cristiana.

Dopo l'ascensione di Gesù, gli apostoli si dispersero per predicare il Vangelo in tutto il mondo. Secondo la tradizione, Bartolomeo viaggiò in varie regioni per diffondere il messaggio cristiano. Si dice che abbia predicato in India, Armenia, Mesopotamia, Persia e Licaonia, predicando il Vangelo e convertendo molti pagani al cristianesimo.

Lo zelo di Bartolomeo nel diffondere il cristianesimo lo portò al martirio. Secondo la tradizione, fu arrestato per ordine del re Polimios, influenzato da sacerdoti pagani arrabbiati. I resoconti del suo martirio variano, ma la versione più comune è che fu scorticato vivo e poi crocifisso a testa in giù. La sua morte atroce divenne un simbolo della sua fede incrollabile e della sua devozione a Cristo.

È venerato come patrono di macellai, legatori, conciatori e lavoratori del cuoio, in riferimento al metodo del suo martirio. Viene spesso raffigurato con in mano un coltello, strumento del suo supplizio, o con la pelle scorticata sul braccio. Opere famose come il "Giudizio Universale" di Michelangelo nella Cappella Sistina mostrano Bartolomeo con la sua pelle in mano.

La chiesa di San Bartolomeo ha diverse cappelle laterali, ciascuna dedicata a un santo o a un particolare evento religioso. Queste cappelle sono veri e propri santuari artistici, ornati da dipinti, sculture e decorazioni in stucco.

La cappella della Vergine Maria è senza dubbio una delle più belle della chiesa. È decorata con affreschi che raffigurano scene della vita della Vergine, tra cui l'Annunciazione e la Natività. Al centro della cappella si trova una statua lignea policroma della Vergine e del Bambino, risalente al XVIII secolo. Questa notevole opera d'arte è venerata dagli abitanti di Gorbio e attira molti visitatori.

La cappella dedicata a San Giuseppe è decorata con dipinti che illustrano la vita del patrono dei lavoratori. Una statua di San Giuseppe con in braccio il Bambino Gesù occupa un posto centrale. Le pitture murali, dai colori vivaci ed espressivi, raffigurano i principali episodi della vita di San Giuseppe, offrendo una visione del suo ruolo nella storia cristiana.

La cappella di Sant'Anna è dedicata alla madre della Vergine Maria. È decorata con dipinti che raffigurano scene della vita di Sant'Anna e della sua famiglia. Sull'altare è posta una statua lignea di Sant'Anna con la Vergine Maria Bambina, circondata da candelabri di bronzo.

La chiesa di San Bartolomeo ospita un'importante collezione di dipinti, molti dei quali risalgono al XVII e XVIII secolo.

Uno dei dipinti più notevoli è "La crocifissione di Gesù", attribuito a un artista anonimo di scuola barocca.

Una serie di dipinti ripercorre la vita di San Bartolomeo, dalla chiamata di Gesù al martirio. Queste opere non sono solo oggetti devozionali ma anche strumenti didattici, che raccontano la storia del santo patrono della chiesa ai fedeli e ai visitatori. Un altro pezzo forte è il dipinto che raffigura il martirio di San Sebastiano.

La chiesa è ornata da splendide sculture in legno, marmo e bronzo. Scoprirete la scultura del Cristo in croce, situata sopra l'altare principale. Realizzata in legno policromo, risale al XVII secolo ed è notevole per il suo realismo e la sua espressività.

Lungo le pareti della navata centrale si trova una serie di sculture che rappresentano i dodici apostoli. Queste statue in legno finemente intagliato e policromato sono disposte in nicchie e ciascuna reca attributi specifici che le identificano.

La statua di San Bartolomeo si trova in una nicchia accanto all'altare principale. Questa scultura in marmo bianco raffigura il santo con in mano un coltello, simbolo del suo martirio.

La pala d'altare sopra l'altare principale è decorata con colonne tortili, dorature e motivi floreali. Al centro, un dipinto della Vergine Maria in trono circondata da angeli e santi

La scoperta del villaggio di Gorbio e della chiesa di Saint-Barthélemy è stata possibile grazie all'aiuto di Jacques Joncour, vice delegato dipartimentale della Fondation du Patrimoine, e di Paul Couffet, sindaco del villaggio, che ringrazio calorosamente per il loro aiuto.

Buona scoperta.