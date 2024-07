Parata in bici dell'organizzazione "Ride for Peace" sulle strade di Monaco del Tour de France

La mattina prima della partenza dell'ultima tappa a cronometro del Tour de France 2024, l'organizzazione internazionale Peace and Sport e il Tour de France hanno organizzato “Ride for Peace”, una parata in bicicletta lungo il percorso della 21ª tappa.

In linea con i valori di pace e inclusione promossi da Peace and Sport, l'evento ha riunito una quarantina di campioni per la pace, atleti di alto livello e personalità influenti invitate dall'ONG.