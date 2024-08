Solo ad agosto collegamenti ferroviari diretti tra Nizza e Milano

Una buona notizia (a metà) per i milanesi: a partire dal 3 agosto 2024, fino alla fine del mese di agosto, il sabato e la domenica, Milano e Nizza saranno collegati da un treno che si fermerà anche in alcune stazioni intermedie.

A partire dal 1° settembre 2024, poi, il collegamento si limiterà al solo territorio italiano e collegherà la metropoli lombarda con Ventimiglia e viceversa.

A gestire la linea sarà Trenitalia con la sua controllata Treni Turistici Italiani.

Al di là degli sconti, da scoprire al momento della prenotazione, il costo del biglietto parte, per la seconda classe, da 109 euro e per la prima classe da 139 euro.

Gli orari del mese di agosto 2024 (le corse sono limitate al sabato e alla domenica)

Milano - Nizza

Milano Centrale (partenza 07.35)

Pavia (solo salita p. 08.04)

Genova P. Principe (a. 09.49 p. 10.00)

Varazze (solo discesa a. 10.34)

Savona (solo discesa a. 10.44)

Albenga (solo discesa a. 11.25)

Alassio (solo discesa a. 11.33)

Diano (solo discesa a. 11.44)

Imperia (solo discesa a. 11.48)

Sanremo (solo discesa a. 12.03)

Bordighera (solo discesa a. 12.14)

Ventimiglia (solo discesa a. 12.22)

Menton (solo discesa a. 13.26)

Monaco-Monte-Carlo (solo discesa a. 13.38)

Nice-Ville (arrivo a. 13.58)

Nizza - Milano

Nice-Ville (partenza 17.12)

Monaco-Monte-Carlo (solo salita p. 17:28)

Menton (solo salita p. 17.37)

Ventimiglia (partenza 18.55)

Bordighera (solo salita p. 19.04)

Sanremo (solo salita p. 19.14)

Imperia (solo salita p. 19.26)

Diano (solo salita p. 19.31)

Alassio (solo salita p. 20.03)

Albenga (solo salita p. 20.14)

Savona (solo salita p. 20.59)

Varazze (solo salita p. 21.08)

Genova P. Principe (a. 21.52 p. 22.04)

Pavia (solo discesa a. 23.04)

Milano Centrale (arrivo 23.40)



Sarà possibile viaggiare con animali domestici al seguito.