Conoscere la Costa Azzurra: nasce il Pass Côte d’Azur France

Un nuovo strumento corre in aiuto di quanti vogliono conoscere la Costa Azzurra usufruendo di opportunità che limitino i costi da sostenere.

Si tratta del Pass Côte d’Azur France, una card che consente di accedere a diversi siti turistici e prendere parte a svariate attività da Menton a Saint-Raphaël, passando per Nizza, Cannes, Antibes Juan-Les-Pins, Grasse e Monaco.

Sono oltre 120 le attività proposte che vanno dal Parco Marineland di Antibes al Museo Oceanografico di Monaco, dall’accesso agli autobus all'aperto di Nizza, al trenino turistico di Cannes, alle escursioni in minibus scoperto ad Antibes-Juan-lesPins ed a quelle in barca da Nizza e Cannes.

Inoltre i giardini esotici di Eze, le profumerie di Grasse ed Eze, i monumenti storici, i parchi tematici e ricreativi, le attività acquatiche o in montagna.

Sono due i pass a disposizione: quello riservato agli adulti e quello ricolto ai bambini dai 4 ai 12 anni.

I pass consentono l’accesso ad un pacchetto di attività a scelta (3 o 5 attività) individuate tra 120 proposte.

La scelta viene fatta in totale libertà e non è imposta al momento dell'acquisto.

La validità del pass è di un mese e decorre dalla prima attività