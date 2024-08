Artisti e gioco, il sottile filo indissolubile che lega da sempre i grandi personaggi a Monaco

Sono venuti. Hanno visto. Hanno vinto... o perso. Pittori o cabarettisti, attrici e attori o anche virtuosi dell'arte politica: tutti hanno ceduto, a loro volta, alle bellezze del Principato, alla sua arte di vivere... e di giocare! Commenti e aneddoti su alcuni degli artisti più appassionati di gioco venuti a provare un brivido attorno ai leggendari tavoli da gioco del Casinò di Monte-Carlo.

Francis Bacon

Dal 1946 al 1950 Francis Bacon divenne residente monegasco. Arrivò nel Principato con la sua tata Jessie Lightfoot, il suo amante e mecenate Eric Hall... e 200 sterline, frutto della vendita a Londra della sua opera Painting 1946. Mentre l'arte di vivere e l'aria marina della Costa Azzurra curavano la sua asma, l'artista irlandese si lasciava affascinare dal Carré d'Or di Monaco: i suoi magnifici giardini paesaggistici, le sue palme, i suoi stagni... . e il suo casino dove imparerà a sfidare il caso. L'artista trova nel gioco, in questo andirivieni tra esaltazione e sconforto, qualcosa di simile alle emozioni che la pittura e il processo creativo gli regalano. Francis Bacon non smise di recarsi a Monaco fino al 1990, quando vi trascorse il suo ultimo soggiorno. Un rapporto di fedeltà che il Principato ha voluto onorare inaugurando nel 2014 la Francis Bacon MB Art Foundation, l'unica fondazione Bacon al mondo.

Edvard Munch

Prima di Francis Bacon, un altro pittore aveva già ceduto al fascino del Rocher e alla passione per il gioco: nel 1890, Edvard Munch, pioniere dell'espressionismo, lasciò la sua città natale per raggiungere la Francia. Dopo un breve soggiorno in una Parigi colpita dal freddo, l'artista parte alla volta del sud della Francia e della sua dolcezza mediterranea. Prima a Nizza, ma anche a Monaco dove, minato da problemi economici, il pittore viene a tentare la fortuna ai tavoli da gioco... La roulette, in particolare, gli fece girare la testa al punto che l'artista le dedicò nel 1892 una tela Il tavolo della roulette di Monte-Carlo che, di per sé, restituisce all'Ottocento tutta la frenesia e il fascino del gioco della roulette. Giocatore esperto, divenne presto un ospite abituale del Casino di Monte-Carlo, i cui interni gli fornirono ispirazione per molti dei suoi dipinti.

Marcel Duchamp

Fu Marcel Duchamp già famoso per i suoi ready-made che, negli anni '20, scelse di far riposare per un po' la sua folle creatività per dedicarsi al gioco d'azzardo al Casinò di Monte-Carlo. Ma ecco che l’agile spirito normanno, con il cervello ancora in subbuglio, annuncia di aver sviluppato un sistema infallibile per vincere soldi alla roulette. Con l'emissione di buoni "Roulette de Monte-Carlo" da 500 franchi, l'artista, che è sicuramente un giocatore d'azzardo, spera di poter accumulare un capitale di 15.000 franchi. Vera speranza o l'ennesima provocazione? Ogni obbligazione mostra un ritratto di Marcel Duchamp: una fotografia del suo amico Man Ray raffigurante il volto dell'artista completamente ricoperto di schiuma da barba. Sullo sfondo, in un susseguirsi di righe ininterrotte per evitare ogni falsificazione, si leggono queste assurde parole: “zanzare domestici demistock.” Infine, ogni titolo porta la firma dell'artista così come quella del suo famoso pseudonimo femminile Rrose Sélavy. Basti pensare che mentre i pochi acquirenti di questi incredibili titoli probabilmente non recuperarono mai la loro quota, i loro eredi si ritrovarono proprietari di opere artistiche assolutamente uniche. Immaginate che uno degli originali è stato addirittura venduto per più di 2 milioni di dollari americani durante un’asta a New York nel 2015!

La Bella Otero

“Quando un uomo è ricco, non è più brutto”, diceva. Ciò dimostra l'alta stima di Caroline Otero per gli uomini! Il gioco è l'unico e vero amore di Agustina del Carmen Otero Iglesias, il suo vero nome. Una passione insita in lei da quando aveva 18 anni e che non la abbandonerà mai. Dopo aver devastato i cuori di tutta Parigi interpretando la bella straniera sui palcoscenici delle Folies Bergère, la bellezza fatale diventa la “Belle Otero”, cantante, ballerina e sensuale cortigiana della Belle-Époque. Fu nel 1915, allora in piena luce, che decise di ritirarsi a Nizza, nella sua Villa Caroline. Si recava poi regolarmente al Casinò di Monte-Carlo al braccio dei suoi corteggiatori, grandi aristocratici, politici e altre teste coronate. Ricchi amanti che, sotto incantesimo, non esitano ad aiutare la giovane, spesso sopraffatta da perdite colossali... Al punto da sprofondare nella rovina alla fine della sua vita.

Sarah Bernhardt

Un'altra donna che ha segnato la storia del Principato e del Casinò di Monte-Carlo, la divina Sarah Bernhardt. L'attrice era una frequentatrice abituale dell' Gotel de Paris Monte-Carlo e fu la prima artista a mettere piede sul palcoscenico dell'Opéra Garnier di Monte-Carlo, che inaugurò un giorno di gennaio del 1879. Un'opera che manterrà per sempre il suo segno: una statua allegorica del Canto realizzata da Sarah Bernhardt; la scultura era tra i suoi tanti talenti e fu commissionata dallo stesso Charles Garnier. Chi l'ha conosciuta parla di una donna libera, intrepida ed estrosa, dotata di una vitalità eccessiva. Come la sera in cui si recò al Casinò di Monte-Carlo con tutta la sua fortuna, 100.000 franchi d’oro. Tre ore dopo ne uscì rovinata. Disperata, tornò nella sua stanza all'Hôtel de Paris Monte-Carlo e ingoiò una manciata di sonniferi. Un amico le salverà la vita e la fortuna prestandogli la somma perduta.

Sean Connery e Pierce Brosnan

Quando il Casinò di Monte-Carlo dà spettacolo... In molte occasioni, il prestigioso locale è stato sotto i riflettori dell’arte cinematografica, e sempre in elegante compagnia. Come Sean Connery nei panni dell'indimenticabile Agente 007 in Mai dire mai. L'occasione di vedere l'attore ballare il tango con Kim Basinger nel garnde atrio del Casino che si affaccia sulle sale da gioco da un lato e sull'Opéra Garnier di Monte-Carlo dall'altro. È anche difficile non menzionare l'arrivo leggendario di un altro James Bond sulla Place du Casino: Pierce Brosnan nell'imperdibile Golden Eye, poco prima di affrontare Famke Janssen in una partita di baccarat, che vince con un... 006. Da allora, il casinò esibisce slot machine James Bond, per celebrare e perpetuare lo spirito del famoso agente britannico eternamente legato al Casinò di Monte-Carlo.