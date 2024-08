Karate, ciclismo, la grande pallavolo: ecco il programma tutto sport e cultura di SportivaMente

Una piazza. Tre serate. Sette (per ora...) ospiti. Cultura, fair play, sport e grandi atleti. Questi sono gli ingredienti della terza edizione di SportivaMente - il Festival dei libri sportivi, iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Territori che unisce la cultura allo sport, al benessere in generale.

Un intenso programma di presentazioni di grandi nomi dello sport e relativi libri è quello che ci attende da giovedì 5 a domenica 7 settembre a Busto Arsizio, in Piazza Vittorio Emanuele; ogni sera, infatti, campioni e giornalisti sportivi ci regaleranno tante emozioni attraverso i loro racconti, le loro storie e le loro avventure.

Ascolteremo il karateka Luigi Busà, campione olimpico (oro nei 75 kg) a Tokyo 2020, specializzato nel kumite, classe 1987. Alle 20.30 parola a Franco Bonera, nome noto nel mondo del giornalismo per essere stato vicedirettore della Gazzetta dello Sport, che presenterà “Pezzi di colore - I campioni e le grandi firme degli anni Settanta nei racconti di un giornalista cresciuto con loro” e, a seguire, il giornalista Marco Cattaneo ci farà divertire con il suo “Il libro-gioco di tutti gli sport olimpici” dedicato ai più piccoli.

Venerdì 6, alle 18.30 conosceremo i giornalisti Michele Brambilla e Leo Turrini con il loro "Romanzo Inter" - accanto a loro, atteso un grande ospite nerazzurro. Alle 21.00 spazio ad un altro duo, formato dal giornalista esperto di storia del ciclismo Beppe Conti e il dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard (nella sua carriera, conta 193 vittorie) Giuseppe Saronni, che ci racconteranno “Il giallo del tour”, dedicato proprio al mondo del ciclismo.

Per il terzo e ultimo giorno di Festival, sabato 7 settembre, ecco alle 18.30 Elena Miglietti, giornalista, scrittrice, speaker radiofonica e docente alla Scuola Holden di Torino, e Mauro Berruto, giornalista, ex ct della nazionale maschile italiana di pallavolo (bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012) e CEO della Scuola Holden, parleranno di “In mezzo scorre il fiume - Sport e storie a Torino”. Il Festival si chiuderà in bellezza alle 21.00, con la presentazione di "Al di là del muro. Storie e leggende del volley azzurro" di Maurizio Nicita, giornalista per La Gazzetta dello Sport da quasi trent’anni, e le sue ospiti, le note e amatissime pallavoliste Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo.

Sul sito www.festivaldeilibrisportivi.it seguiranno aggiornamenti in merito agli appuntamenti in programma e agli autori coinvolti.

"SportivaMente - il festival dei libri sportivi" è un'iniziativa dell'Associazione Culturale Territori in collaborazione con Associazione Culturale CUADRI e MoreNews Gruppo Editoriale; sostenitori e partner dell'evento sono il Comune di Busto Arsizio, la Camera di Commercio di Varese - Varese Sport Commission e la concessionaria Paglini Store.